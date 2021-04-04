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У Большого Крестовского моста «Хендай» в полете врезался в дом. Автомобиль приземлился на крышу

В Петербурге после ДТП легковой автомобиль перевернулся на крышу

Авария с участием «Хендая» и «Шевроле» произошла в Петроградском районе Петербурга вечером 4 апреля. Один из автомобилей врезался в дом.

Фото с места аварии «Фонтанке» прислали читатели. Машины столкнулись у дома 6 по набережной Адмирала Лазарева. Один из автомобилей перевернулся на крышу, прижавшись капотом к фасаду. По словам очевидцев, авария произошла около половины восьмого вечера.

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«Песочную набережную объезжайте с обеих сторон, пробка минут на 20», - советуют водители. По их словам, сейчас на дороге организовано реверсивное движение.

Фонтанка.ру

На место приехали сотрудники полиции и скорой помощи.

Фонтанка.ру

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Комментарии (1)

hal9000
И зачем наша страна тратила время и средства на всякие виды дорогостоящего вооружения?..такими дураками можно весь мир захватить практически бесплатно..достаточно потратиться тока на мат.капитал..правда в этом завоёванной мире никому нормальному незахочется жить но это уже другая история
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