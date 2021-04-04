Авария с участием «Хендая» и «Шевроле» произошла в Петроградском районе Петербурга вечером 4 апреля. Один из автомобилей врезался в дом.
Фото с места аварии «Фонтанке» прислали читатели. Машины столкнулись у дома 6 по набережной Адмирала Лазарева. Один из автомобилей перевернулся на крышу, прижавшись капотом к фасаду. По словам очевидцев, авария произошла около половины восьмого вечера.
«Песочную набережную объезжайте с обеих сторон, пробка минут на 20», - советуют водители. По их словам, сейчас на дороге организовано реверсивное движение.
Фонтанка.ру
На место приехали сотрудники полиции и скорой помощи.
Фонтанка.ру