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В центре Петербурга порезали прохожего. Его обидчики уехали на темно-синем «Форде»

Мужчину ударили ножом на Гороховой улице в центре Петербурга

На больничной койке оказался один из участников конфликта, который произошёл на Гороховой улице. Его оппонентов, скрывшихся на автомобиле с номерами 95-го региона, ищет полиция.

Как стало известно «Фонтанке», 3 апреля подразделения полиции получили ориентировки на двух мужчин, которых ищут после ночного происшествия в центре города. Оба брюнеты лет тридцати на вид.

Один длинноволосый и кудрявый, в серой футболке и чёрной безрукавке. Его товарищ коротко стрижен, бородат, в сером спортивном костюме и белой футболке. Их видели в тёмно-синем «Форде Фокус» с номерами Чеченской республики.

В полицейском главке сообщили, что в два часа ночи из больницы поступила информация о госпитализации мужчины 34 лет. Его забрали с Гороховой улицы, 14, с ножевым ранением. Пострадавший был в тяжёлом состоянии, но смог уточнить, что его ударили ножом в результате драки.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (9)

avtech
этих обезьян может только Кадыров обуздать, ему и быть президентом
Маэстро
Как криминал, так бараны.
Skazochny
ставка на черное
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