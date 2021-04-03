В центре Петербурга порезали прохожего. Его обидчики уехали на темно-синем «Форде»

На больничной койке оказался один из участников конфликта, который произошёл на Гороховой улице. Его оппонентов, скрывшихся на автомобиле с номерами 95-го региона, ищет полиция.

Как стало известно «Фонтанке», 3 апреля подразделения полиции получили ориентировки на двух мужчин, которых ищут после ночного происшествия в центре города. Оба брюнеты лет тридцати на вид.

Один длинноволосый и кудрявый, в серой футболке и чёрной безрукавке. Его товарищ коротко стрижен, бородат, в сером спортивном костюме и белой футболке. Их видели в тёмно-синем «Форде Фокус» с номерами Чеченской республики.