FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: +2
76.07р89.59р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
1
Печать

В Петербурге пятые сутки ищут шестиклассника. Он вышел на пару часов и не вернулся

Мальчик 13 лет пропал в Петербурге

Сотрудники правоохранительных органов и добровольцы прочёсывают северо-восток Петербурга в поисках 13-летнего Димы. Мальчик ненадолго вышел на прогулку и перестал выходить на связь.

О пропаже Дмитрия Новоженина «Фонтанке» 3 апреля сообщил его отец Алексей. Связи с сыном нет с 29 марта. В тот день, по словам отца, мальчика возили в больницу проверить глаза, днём он был уже дома. На вечер намечалось застолье — собирались праздновать 16-летие старшего ребёнка. До этого времени Дима отпросился погулять. Через два часа он не вернулся, телефон молчал.

Фото: Читательница «Фонтанки»
ПоделитьсяПоделиться

Алексей говорит, что братья очень близки, и Дима ни за что не пропустил бы праздник. Раньше он не уходил, гулял обычно неподалёку от дома на проспекте Маршака, школа, где он учится в шестом классе, также неподалёку.

В ориентировках — светловолосый худощавый подросток. Рост 170 сантиметров, глаза голубые. Ушёл в чёрной куртке с капюшоном, тренировочных штанах, кроссовках — тоже чёрных. Последняя геолокация телефона подсказывает, что за пределы района мальчик не выходил.

Жители района показывают тех, кто разыскивает пропавшего.

Фото: Читатель «Фонтанки»
ПоделитьсяПоделиться

По словам Алексея, работают добровольцы, правоохранители. «Водолазы проверяли водоёмы — не нашли. Значит, живой», — говорит он.

Фото: Читательница «Фонтанки»
Фото: Читатель «Фонтанки»
© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Noisymouse
Не пропадают мальчики просто так, в любом случае - беда. Только масштабы ее могут быть разные...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний