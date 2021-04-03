О пропаже Дмитрия Новоженина «Фонтанке» 3 апреля сообщил его отец Алексей. Связи с сыном нет с 29 марта. В тот день, по словам отца, мальчика возили в больницу проверить глаза, днём он был уже дома. На вечер намечалось застолье — собирались праздновать 16-летие старшего ребёнка. До этого времени Дима отпросился погулять. Через два часа он не вернулся, телефон молчал.
Алексей говорит, что братья очень близки, и Дима ни за что не пропустил бы праздник. Раньше он не уходил, гулял обычно неподалёку от дома на проспекте Маршака, школа, где он учится в шестом классе, также неподалёку.
В ориентировках — светловолосый худощавый подросток. Рост 170 сантиметров, глаза голубые. Ушёл в чёрной куртке с капюшоном, тренировочных штанах, кроссовках — тоже чёрных. Последняя геолокация телефона подсказывает, что за пределы района мальчик не выходил.
Жители района показывают тех, кто разыскивает пропавшего.
По словам Алексея, работают добровольцы, правоохранители. «Водолазы проверяли водоёмы — не нашли. Значит, живой», — говорит он.