Резник плюнул для следствия. Депутата 3,5 часа опрашивали по делу о наркотиках

«Мы с адвокатом спросили, в связи с чем вызов. Следователь объяснил, что в связи с найденными веществами в квартире», — рассказал депутат. Он отметил, что дал подписку о неразглашении информации, однако добавил, что рассказал следователю всё то, что уже было опубликовано в СМИ.



Также Резник сдал слюну на ДНК. «Мне не жалко», — отметил он

От предложения пройти полиграф он отказался: Верховный суд признал этот метод недоказательным.

«Следователь также интересовался, что такое «телебон» — так называется моя программа на YouTube. Я объяснил и рекомендовал посмотреть», — добавил Резник.