Резник плюнул для следствия. Депутата 3,5 часа опрашивали по делу о наркотиках

«Мы с адвокатом спросили, в связи с чем вызов. Следователь объяснил, что в связи с найденными веществами в квартире», — рассказал депутат. Он отметил, что дал подписку о неразглашении информации, однако добавил, что рассказал следователю всё то, что уже было опубликовано в СМИ.
Также Резник сдал слюну на ДНК. «Мне не жалко», — отметил он
От предложения пройти полиграф он отказался: Верховный суд признал этот метод недоказательным.
«Следователь также интересовался, что такое «телебон» — так называется моя программа на YouTube. Я объяснил и рекомендовал посмотреть», — добавил Резник.
В Следственном комитете расследуют уголовное дело о банках из-под жевательной резинки с наркотическими веществами, найденных в квартире родственника Максима Резника Ивана Дорофеева. Обыск в его мастерской прошёл 9 марта. Во время него в кладовке были обнаружены кусты, похожие на сырьё для наркотика. Во время визита правоохранительных органов в квартире находился депутат Резник, который заехал к родственнику поговорить о семейных вопросах.
Ряд интернет-СМИ, связанные с бизнесменом Евгением Пригожиным, опубликовали новости про депутата с намёком на якобы имеющуюся причастность к делу, а также видео, на котором Дорофеев говорит: «Эти две штуки принёс Макс».
11 марта Ивана Дорофеева Невский районный суд арестовал на два месяца.
22 марта художница Лиза Михайлова, мать Ивана Дорофеева, заявила о давлении на сына: якобы следователи просят его дать показания на депутата Резника.