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Резник плюнул для следствия. Депутата 3,5 часа опрашивали по делу о наркотиках

В Петербурге депутата Резника допросили в Следственном комитете по делу о наркотиках

Депутат петербургского парламента Максим Резник 2 апреля почти 3,5 часа провёл в здании Следственного комитета на набережной реки Мойки. О допросе в качестве свидетеля по уголовному делу по наркотической статье он рассказал «Фонтанке».

«Мы с адвокатом спросили, в связи с чем вызов. Следователь объяснил, что в связи с найденными веществами в квартире», — рассказал депутат. Он отметил, что дал подписку о неразглашении информации, однако добавил, что рассказал следователю всё то, что уже было опубликовано в СМИ.

Также Резник сдал слюну на ДНК. «Мне не жалко», — отметил он

От предложения пройти полиграф он отказался: Верховный суд признал этот метод недоказательным.

«Следователь также интересовался, что такое «телебон» — так называется моя программа на YouTube. Я объяснил и рекомендовал посмотреть», — добавил Резник.

В Следственном комитете расследуют уголовное дело о банках из-под жевательной резинки с наркотическими веществами, найденных в квартире родственника Максима Резника Ивана Дорофеева. Обыск в его мастерской прошёл 9 марта. Во время него в кладовке были обнаружены кусты, похожие на сырьё для наркотика. Во время визита правоохранительных органов в квартире находился депутат Резник, который заехал к родственнику поговорить о семейных вопросах.

Ряд интернет-СМИ, связанные с бизнесменом Евгением Пригожиным, опубликовали новости про депутата с намёком на якобы имеющуюся причастность к делу, а также видео, на котором Дорофеев говорит: «Эти две штуки принёс Макс».

11 марта Ивана Дорофеева Невский районный суд арестовал на два месяца.

22 марта художница Лиза Михайлова, мать Ивана Дорофеева, заявила о давлении на сына: якобы следователи просят его дать показания на депутата Резника.

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Комментарии (7)

iphonedimona
Это не новая система, но до сих пор, взятие в заложники близких неугодным власти лиц широко не практиковалось. Сейчас развёртывается, один из примеров арест отца Жданова из ФБК.
Igor_VS
Там, наверное, десяток следователей биографию и маршруты передвижения перерывают.
mavar
Да на Резнике давно клейма ставить негде.
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