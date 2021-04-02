В Госдуме предлагают по-новому финансировать реставрацию домов-памятников

Как сообщает 2 апреля «Парламентская газета» , авторы инициативы — депутаты комитетов Госдумы по культуре и по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству во главе с Еленой Драпеко и Галиной Хованской. Они рассчитывают, что документ даст домам-памятникам приоритет при включении в программу капремонта.

В Госдуму весной собираются внести законопроект о реставрации зданий, имеющих статус исторического памятника. Парламентарии считают, что затраты на реставрацию такого дома государство должно нести вместе с собственниками квартир.

Сейчас Гражданский кодекс обязывает собственников платить за содержание квартир, а ремонт инфраструктуры здания, как правило, оплачивается со спецсчетов.

«Поскольку государство признало жилые дома памятниками, оно должно участвовать в реставрации таких зданий», — считает Елена Драпеко. «Если мы заинтересованы сохранять объекты культурного наследия и в то же время модернизировать дома-памятники, то эти расходы нельзя перекладывать на плечи граждан, у них нет таких денег», — говорит Галина Хованская. Но и полностью освободить граждан от солидарной ответственности по поддержанию в порядке инфраструктуры дома не получится. «Люди, проживающие в таких домах, каждый месяц платят за капремонт. Недостающую для ремонта элементов культурного наследия сумму должно компенсировать государство», — пояснила она.

Законопроект предполагает, что в случае реставрации органы охраны памятников будут заключать не отдельный договор с каждым собственником в многоквартирном доме, а общий — с управляющей компанией. Именно она будет отвечать перед надзорными органами. Перечень объектов культурного наследия, по мнению авторов идеи, должно сделать Минкультуры и подведомственные ему организации.