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В Госдуме предлагают по-новому финансировать реставрацию домов-памятников

Исторические памятники хотят восстанавливать за счёт бюджета и инвесторов

В Госдуму весной собираются внести законопроект о реставрации зданий, имеющих статус исторического памятника. Парламентарии считают, что затраты на реставрацию такого дома государство должно нести вместе с собственниками квартир.

Как сообщает 2 апреля «Парламентская газета», авторы инициативы — депутаты комитетов Госдумы по культуре и по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству во главе с Еленой Драпеко и Галиной Хованской. Они рассчитывают, что документ даст домам-памятникам приоритет при включении в программу капремонта.

Сейчас Гражданский кодекс обязывает собственников платить за содержание квартир, а ремонт инфраструктуры здания, как правило, оплачивается со спецсчетов.

«Поскольку государство признало жилые дома памятниками, оно должно участвовать в реставрации таких зданий», — считает Елена Драпеко. «Если мы заинтересованы сохранять объекты культурного наследия и в то же время модернизировать дома-памятники, то эти расходы нельзя перекладывать на плечи граждан, у них нет таких денег», — говорит Галина Хованская. Но и полностью освободить граждан от солидарной ответственности по поддержанию в порядке инфраструктуры дома не получится. «Люди, проживающие в таких домах, каждый месяц платят за капремонт. Недостающую для ремонта элементов культурного наследия сумму должно компенсировать государство», — пояснила она.

Законопроект предполагает, что в случае реставрации органы охраны памятников будут заключать не отдельный договор с каждым собственником в многоквартирном доме, а общий — с управляющей компанией. Именно она будет отвечать перед надзорными органами. Перечень объектов культурного наследия, по мнению авторов идеи, должно сделать Минкультуры и подведомственные ему организации.

В Санкт-Петербурге статус памятников культуры имеют 3,9 тысячи жилых домов, в Москве — около 700.

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Комментарии (3)

Zizipop
я думал будут изменения по контролю за реставрацией и ремонтом, чтобы не лепили хз что взамен исторических деталей, а они как обычно еще и бабла хотят, но все делать как раньше, замечательно.
Агроном аэродрома
Пора уже признать отель героя труда г-на Ротенберга на мысе Идокопас "домом-памятником" и начать уже финансировать по новому..
lamer
От какой партии нынче Елена Григорьевна, просто уже запутался от ее партийных взглядов.
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