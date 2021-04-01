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Денис Хуснияров выпустит «Августовских китов»

3 и 4 апреля в Театре на Васильевском состоится премьера спектакля «Августовские киты». Одноименная пьеса считается лучшей и самой известной в биографии американского драматурга Дэвида Адамса Берри. Камерная история про очень пожилых сестер — ожесточившуюся Сару и примирительную Либби, проводящих лето в старом доме на островке у берегов штата Мэн и вспоминающих былое, — сначала успешно прошла на Бродвее, а затем была экранизирована.

Н. Живодерова и Н. Кутасова в спектакле «Августовские киты»
Н. Живодерова и Н. Кутасова в спектакле «Августовские киты»Фото: предоставлено театром
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Говоря об ассоциациях, возникающих в связи с сюжетом «Китов», режиссер Денис Хуснияров в первую очередь вспоминает легендарную мхатовскую постановку «Соло для часов с боем» с участием плеяды выдающихся артистов. И продолжает: «В процессе репетиций я еще раз убедился, насколько это замечательная драматургия, просто великолепная, чем глубже ты копаешь, тем больше тебе открывается: смысл прожитой человеком жизни, влияние прошлого, взаимоотношения родных людей… Многое не названо, но воображение дорисовывает факты пережитого. На это накладывается личный опыт и судьба каждого артиста».

Один из лучших театральных художников Эмиль Капелюш придумал изящную, легкую и прозрачную сценографию. Каких-то особых постановочных изысков в спектакле не будет, зато актерский квинтет (Наталья Кутасова, Надежда Живодерова, Татьяна Малягина, Юрий Ицков, Владимир Постников) создаст особенную атмосферу — зыбкую, нежную, элегическую и проникнутую закатными красками.

Начало в 19:00.

16+

Наталия Эфендиева

Н. Живодерова и Н. Кутасова в спектакле «Августовские киты»
Н. Живодерова и Н. Кутасова в спектакле «Августовские киты»Фото: предоставлено театром

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