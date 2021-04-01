Как сообщает областной минздрав , ДТП произошло около 8:30 на Путейской улице. По данным областной прокуратуры , ПАЗ, принадлежащий ГУЗ «Тульская областная психиатрическая больница № 1 имени Н. П. Каменева », по предварительной информации, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с двумя легковыми автомобилями, а после наехал на препятствие. ГУ МВД по Тульской области уточняет, что ПАЗ столкнулся с автомобилями SsangYong и Hyundai.

Служебный автобус транспортировал сотрудников медучреждения на работу в посёлок Петровский, в нём ехали 17 человек. По предварительной версии, 62-летний водитель потерял управление в связи с резким ухудшением самочувствия. Прибывшие на место сотрудники скорой помощи диагностировали у него инсульт.

Сначала полиция и прокуратура сообщали о 9–10 пострадавших. Минздрав уточняет, что травмы получили 15 человек. Это 12 сотрудников психиатрической больницы, один сотрудник горбольницы № 11 , водитель и пассажир легкового автомобиля — беременная женщина. На месте ДТП работали семь бригад скорой помощи, первые экипажи прибыли на место через 11 минут. 14 человек доставлены в Тульскую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи и горбольницу № 11 . Один пострадавший медработник от госпитализации отказался.

Следователи регионального СК проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение на предмет наличия либо отсутствия признаков преступления, предусмотренного статьёй 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).