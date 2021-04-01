Служебный автобус психиатрической больницы столкнулся с легковым автомобилем в Туле. Среди пострадавших — беременная женщина, ехавшая в легковушке.
Как сообщает областной минздрав, ДТП произошло около 8:30 на Путейской улице. По данным областной прокуратуры, ПАЗ, принадлежащий ГУЗ «Тульская областная психиатрическая больница № 1 имени
Служебный автобус транспортировал сотрудников медучреждения на работу в посёлок Петровский, в нём ехали 17 человек. По предварительной версии, 62-летний водитель потерял управление в связи с резким ухудшением самочувствия. Прибывшие на место сотрудники скорой помощи диагностировали у него инсульт.
Сначала полиция и прокуратура сообщали о 9–10 пострадавших. Минздрав уточняет, что травмы получили 15 человек. Это 12 сотрудников психиатрической больницы, один сотрудник горбольницы
Следователи регионального СК проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение на предмет наличия либо отсутствия признаков преступления, предусмотренного статьёй 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).