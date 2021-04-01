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На КАД задержали гостя из Пскова с особо крупным запасом наркотика. Он планировал им делиться

Жителя Пскова задержали на КАД почти с килограммом наркотиков

Поездка в Петербург закончилась для жителя Пскова в полиции Красногвардейского района. Его было заподозрили в употреблении запрещённого, но, проверив карманы, заключили, что особо крупный запас он готовил не для себя.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 1 апреля, накануне 35-летний житель Пскова не разминулся с сотрудниками патрульно-постовой службы на автозаправке на 34-м километре КАД. Поведение мужчины, по всей видимости, натолкнуло на мысли, что он мог находиться под воздействием запрещённых веществ.

Его доставили в дежурную часть 66 отдела полиции. Поговорили, провели досмотр и вместо административной статьи 6.9 КоАП (потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача) нашли основание для уголовного дела о покушении на сбыт наркотиков. Ими стал психостимулятор, расфасованный по пакетикам, которые нашли в сумке задержанного. Общий вес изъятого немного не дотянул до килограмма, что является особо крупным размером.

Мужчина назвался безработным. Судя по странице в соцсети, он инженер, умеет обращаться с профессиональной видеокамерой. Его задержали на двое суток и поместили в изолятор временного содержания.

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Комментарии (3)

ash364
видимо не с теми хотел делить
Riptide
"Большинство россиянок считают, что ежемесячный доход мужчины должен составлять 80-150 тысяч рублей. Это следует из результатов опроса, проведенного банком "Открытие", передает ТАСС. Согласно результатам опроса, аналогичного мнения о ежемесячном доходе в 80-150 тысяч придерживаются и 48% мужчин.

Еще 30% женщин и 24% мужчин назвали комфортной зарплату размером в 40-80 тысяч рублей в месяц. При этом 16% женщин и 17% мужчин полагают, что мужчина для содержания семьи должен зарабатывать в месяц 150-300 тысяч рублей, а 6% женщин и 8% мужчин считают, что его заработок должен составлять 300-500 тысяч рублей и более. Точки зрения о том, что мужчина должен зарабатывать больше женщин, потому что он - кормилец, придерживаются 56% россиянок." по материалам Российской Газеты от 18.02.2021.
А уж каким способом? Другой вопрос!
ИНАЧЕ - ТЫ ОТБРОС ЭВОЛЮЦИИ !!!
Ш Л А К !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Athair
"делитЬся" :)
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