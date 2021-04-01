На КАД задержали гостя из Пскова с особо крупным запасом наркотика. Он планировал им делиться

Поездка в Петербург закончилась для жителя Пскова в полиции Красногвардейского района. Его было заподозрили в употреблении запрещённого, но, проверив карманы, заключили, что особо крупный запас он готовил не для себя.
Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 1 апреля, накануне 35-летний житель Пскова не разминулся с сотрудниками патрульно-постовой службы на автозаправке на 34-м километре КАД. Поведение мужчины, по всей видимости, натолкнуло на мысли, что он мог находиться под воздействием запрещённых веществ.
Его доставили в дежурную часть 66 отдела полиции. Поговорили, провели досмотр и вместо административной статьи 6.9 КоАП (потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача) нашли основание для уголовного дела о покушении на сбыт наркотиков. Ими стал психостимулятор, расфасованный по пакетикам, которые нашли в сумке задержанного. Общий вес изъятого немного не дотянул до килограмма, что является особо крупным размером.
Мужчина назвался безработным. Судя по странице в соцсети, он инженер, умеет обращаться с профессиональной видеокамерой. Его задержали на двое суток и поместили в изолятор временного содержания.