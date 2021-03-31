Глава Минздрава: Иммунитет от коронавируса держится полгода. Потребуется ревакцинация

У переболевших коронавирусом иммунитет от инфекции в среднем сохраняется на полгода. Об этом 31 марта заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1».



«Те, которые переболели легко, у них на протяжении полугода обычно сохраняется. Пациенты, переболевшие тяжело, и с формированием хорошего иммунного ответа, иногда мы видим, у многих сохраняется иммунитет чуть дольше. Пока спокойно можно говорить где-то о полугодовом периоде», — заявил министр (цитата по «Интерфаксу»).



Третьей волны пандемии поможет избежать только массовая вакцинация, подчеркнул Мурашко. При этом он добавил, что уже привитым придется пройти эту процедуру вновь.

