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Глава Минздрава: Иммунитет от коронавируса держится полгода. Потребуется ревакцинация

Мурашко заявил, что привившимся от COVID-19 понадобится ревакцинация

У переболевших коронавирусом иммунитет от инфекции в среднем сохраняется на полгода. Об этом 31 марта заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1».

«Те, которые переболели легко, у них на протяжении полугода обычно сохраняется. Пациенты, переболевшие тяжело, и с формированием хорошего иммунного ответа, иногда мы видим, у многих сохраняется иммунитет чуть дольше. Пока спокойно можно говорить где-то о полугодовом периоде», — заявил министр (цитата по «Интерфаксу»).

Третьей волны пандемии поможет избежать только массовая вакцинация, подчеркнул Мурашко. При этом он добавил, что уже привитым придется пройти эту процедуру вновь.

«Мы рассчитываем, что скорее всего потребуется ревакцинация. Все будет зависеть от формирования популяционного иммунитета и у нас в стране, и за пределами, потому что активность всегда восстанавливается», — сказал глава Минздрава.

Он также уточнил, что сам уже привился вакциной «Спутник V».

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Комментарии (10)

Drugoy
Одни в лаборатории, что-то химичили, другие писали мышей летучих жрали... Человек возомнил себя Богом... А пришёл маленький короновирус и хомо сапиенс оказалось на деле просто клоп, да нет, клоп живучее, хотя и воняет также...
ProstoZloy
"Формирование популяционного иммунитета" от хорошо изученного вируса гриппа как-то не задалось... А тут нам обещают очередной прорыв в борьбе с новой заразой... Сумлеваюсь я.
ЯКраснорецц
С учётом скорости вакцинации в РФ - нужно будет запускать 2-3-4-5 круг вакцинации , пока люди будут ещё на первом круге.
Но там же недавно заявили что Россия в чем-то там лидирует. Видимо задача лидировать в избыточной смертности на душу населения с начала пандемии. Пока мы стараемся , но никак не может обогнать Перу и занимаем вторую строчку стастики из тех стран, кто отчитывается по смертности.
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