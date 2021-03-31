Глава Минздрава: Иммунитет от коронавируса держится полгода. Потребуется ревакцинация

У переболевших коронавирусом иммунитет от инфекции в среднем сохраняется на полгода. Об этом 31 марта заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1».
«Те, которые переболели легко, у них на протяжении полугода обычно сохраняется. Пациенты, переболевшие тяжело, и с формированием хорошего иммунного ответа, иногда мы видим, у многих сохраняется иммунитет чуть дольше. Пока спокойно можно говорить где-то о полугодовом периоде», — заявил министр (цитата по «Интерфаксу»).
Третьей волны пандемии поможет избежать только массовая вакцинация, подчеркнул Мурашко. При этом он добавил, что уже привитым придется пройти эту процедуру вновь.
«Мы рассчитываем, что скорее всего потребуется ревакцинация. Все будет зависеть от формирования популяционного иммунитета и у нас в стране, и за пределами, потому что активность всегда восстанавливается», — сказал глава Минздрава.
Он также уточнил, что сам уже привился вакциной «Спутник V».