Скончался экс-депутат ЗакСа Владимир Гольман. Парламент почтил его память минутой молчания

В больнице ушел из жизни бывший депутат парламента Петербурга Владимир Гольман. Об этом во время заседания в Мариинском дворце 31 марта объявил спикер Заксобрания Вячеслав Макаров и объявил минуту молчания.



«Несколько минут назад скончался старейший депутат Законодательного собрания, наш друг, коллега. Прошу почтить его память минутой молчания», — сказал Макаров.

Владимир Гольман был депутатом ЗакСа с первого по четвертый созыв (1994–2011 годы), президент союза строительных компаний Петербурга «Союзпетрострой».