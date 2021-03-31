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Скончался экс-депутат ЗакСа Владимир Гольман. Парламент почтил его память минутой молчания

Бывший депутат парламента Петербурга Владимир Гольман скончался в больнице

В больнице ушел из жизни бывший депутат парламента Петербурга Владимир Гольман. Об этом во время заседания в Мариинском дворце 31 марта объявил спикер Заксобрания Вячеслав Макаров и объявил минуту молчания.

«Несколько минут назад скончался старейший депутат Законодательного собрания, наш друг, коллега. Прошу почтить его память минутой молчания», — сказал Макаров.

Владимир Гольман был депутатом ЗакСа с первого по четвертый созыв (1994–2011 годы), президент союза строительных компаний Петербурга «Союзпетрострой».

В пятом созыве в депутатское кресло сел его сын Сергей Шатуновский, самый богатый депутат в этом созыве. Он в настоящее время, по некоторым данным, находится за пределами России, которую покинул после возбуждения уголовного дела.

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Комментарии (5)

sektor7
Зачем нам эта информация?
bluxer
Помню, в декабре 1998го он был неоспоримый фаворит у себя там на участке в районе Чернышевской. Остальным кандидатам можно было даже не беспокоиться.
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