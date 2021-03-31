Роскачество советует, как не попасться на уловки лжетуроператоров и не остаться без денег перед отпуском

На фоне весны и выхода из пандемии в России вырос не только спрос на туристические поездки, но и число фишинговых сайтов, на которых мошенники имитируют продажу билетов и туров, а на самом деле просто воруют у пользователей деньги. Эксперты составили рекомендации, как не попасться на такую наживку.



Как сообщают 31 марта на сайте Роскачества, старт третьей волны туристического кешбэка в России в марте 2021 года спровоцировал резкий рост трат на организованные туры, почти выведя их на допандемийный уровень. Только за первую неделю россияне потратили на бронирование авиабилетов и покупку туров почти полтора миллиарда рублей. Между тем в 2020 году по запросу Банка России были заблокированы 7680 мошеннических сайтов, 6256 из которых, маскируясь под порталы для продажи билетов на поезда и самолеты, фактически являлись сервисами переводов денег между физлицами. А в марте 2021 года была задержана преступная группа, которая специализировалась на фальшивых турпутевках, распространявшихся через фишинговые сайты. Заявления на них подали как минимум 11 граждан, и ущерб в каждом случае варьировался от 20 до 70 тысяч рублей.