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Роскачество советует, как не попасться на уловки лжетуроператоров и не остаться без денег перед отпуском

В Роскачестве составили рекомендации, как не купить фальшивые туры и билеты

На фоне весны и выхода из пандемии в России вырос не только спрос на туристические поездки, но и число фишинговых сайтов, на которых мошенники имитируют продажу билетов и туров, а на самом деле просто воруют у пользователей деньги. Эксперты составили рекомендации, как не попасться на такую наживку.

Как сообщают 31 марта на сайте Роскачества, старт третьей волны туристического кешбэка в России в марте 2021 года спровоцировал резкий рост трат на организованные туры, почти выведя их на допандемийный уровень. Только за первую неделю россияне потратили на бронирование авиабилетов и покупку туров почти полтора миллиарда рублей. Между тем в 2020 году по запросу Банка России были заблокированы 7680 мошеннических сайтов, 6256 из которых, маскируясь под порталы для продажи билетов на поезда и самолеты, фактически являлись сервисами переводов денег между физлицами. А в марте 2021 года была задержана преступная группа, которая специализировалась на фальшивых турпутевках, распространявшихся через фишинговые сайты. Заявления на них подали как минимум 11 граждан, и ущерб в каждом случае варьировался от 20 до 70 тысяч рублей.

Схема подобного мошенничества довольно типовая. Злоумышленники создают сайты, имитирующие страницы реальных турфирм и порталов по продаже билетов. При этом они либо берут похожие названия и дизайны и выдумывают реквизиты, либо последние прямо заимствуют у реальных, но, как правило, уже прекративших деятельность фирм. Затем этот сайт рекламируют через специально созданные страницы в социальных сетях, прямую рекламу в соцсетях и поисковиках и спам-рассылки. Потенциальным клиентам обещают большие скидки и выгодные условия, часто призывают купить горящую путевку в течение ближайшего времени, например в течение часа. Клиентов ведут уже «вручную»: фальшивые менеджеры отвечают на звонки, общаются с потенциальными жертвами в переписке на сайтах и в соцсетях с фейковых страниц санаториев, рассылают фальшивые документы, такие, как подтверждающий оплату проживания ваучер и липовый договор с печатью и подписью.

Работают мошенники очень профессионально, поэтому отличить их от настоящих туроператоров бывает весьма сложно. В Роскачестве рекомендуют придерживаться нескольких правил:

  • Покупать билеты только на официальных сайтах турагентств, желательно крупных и известных, и обязательно проверять доменное имя ресурса и дату его создания, например через сервисы whois. Если сайт был создан недавно, высока вероятность, что он мошеннический.
  • Соблюдать «презумпцию недоверия»: наличие колл-центра и солидно выглядящих документов не гарантирует «реальность» фирмы. Стоит пробить через поисковик актуальную информацию о пансионате и турфирме, проверить, включен ли туроператор в федеральный реестр туроператоров, есть ли в карточке фирмы финансовые гарантии и хватает ли их срока до окончания поездки.
  • Настороженно относиться к просьбам внести сразу полную стоимость тура с обещанием большой скидки в этом случае, особенно если при этом давят на необходимость быстро принять решение. Так нередко действуют мошенники.
  • Обращаться на «горячие линии» по вопросам курортов на сайте министерств, где можно задать вопрос про конкретного оператора или пансионат напрямую. Такие есть у ведомств в наиболее «туристических» регионах, вроде Краснодарского края и Крыма.
  • Не переходить по ссылкам из туристических рассылок — они могут вести на фишинговый сайт. Лучше самостоятельно ввести адрес сайта в поисковике.
  • Не покупать билеты на сайтах, которые предлагают совершить перевод на карту частному лицу.
  • Соблюдать общие правила интернет-безопасности, пользоваться антивирусом, который может предупредить о переходе на фишинговый сайт, а для интернет-покупок пользоваться не зарплатной, а отдельной виртуальной картой.

Мошенники отлично знают о желании покупателя сэкономить и умело этим пользуются, заманивая жертв призрачными выгодами, отмечают в Роскачестве. Стоит помнить, что и отзывы в интернете тоже не отражают реальную картину — в большинстве своем они пишутся на заказ.

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Комментарии (1)

Yksy
Думаю, что те кто способен проверить доменное имя ресурса, через турфирмы не ездят, организовывают свои поездки самостоятельно.
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