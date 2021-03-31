Всемирный банк прогнозирует России снижение уровня бедности: экономике поможет сфера услуг

После роста в 2020 году уровень бедности в 2021 году снизится, но все еще будет выше допандемийного уровня, заявил Всемирный банк в своем отчете, опубликованном 31 марта.
Согласно последним данным Росстата, уровень бедности в России в октябре 2020 года достигал 13%, то есть около 20 млн человек жили за чертой бедности. До пандемии этот показатель составлял 12,3%.
Снижение уровня бедности Всемирный банк увязывает с грядущим ростом экономики после достижения дна в разгар коронавирусной пандемии. Его эксперты улучшили прогноз роста российской экономики до 2,9% в 2021-м и 3,2% в 2022 году. Для сравнения: в декабрьском докладе речь шла о 2,6% и 3% соответственно.
При этом в докладе выходит, что разгонять экономику России в этом году будет сфера услуг. Она, по расчетам экспертов, вырастет на 3,2%, тогда как промышленность — всего на 1,9%, а сельское хозяйство — на 1,8%.
К слову, Центробанк России более оптимистичен в своих прогнозах. По его расчетам, в 2021 году экономика страны вырастет на 3–4%. Российский регулятор и эксперты Всемирного банка примерно сходятся в прогнозе инфляции в стране в 2021 году: 4,3% по расчетам Всемирного банка и до 4,2% — по данным ЦБ.