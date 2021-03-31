FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+4°C/Завтра: +4
75.70р88.88р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
3
Печать

Всемирный банк прогнозирует России снижение уровня бедности: экономике поможет сфера услуг

Всемирный банк дал прогноз по росту экономики в России в 2021 году

После роста в 2020 году уровень бедности в 2021 году снизится, но все еще будет выше допандемийного уровня, заявил Всемирный банк в своем отчете, опубликованном 31 марта.

Согласно последним данным Росстата, уровень бедности в России в октябре 2020 года достигал 13%, то есть около 20 млн человек жили за чертой бедности. До пандемии этот показатель составлял 12,3%.

Снижение уровня бедности Всемирный банк увязывает с грядущим ростом экономики после достижения дна в разгар коронавирусной пандемии. Его эксперты улучшили прогноз роста российской экономики до 2,9% в 2021-м и 3,2% в 2022 году. Для сравнения: в декабрьском докладе речь шла о 2,6% и 3% соответственно.

При этом в докладе выходит, что разгонять экономику России в этом году будет сфера услуг. Она, по расчетам экспертов, вырастет на 3,2%, тогда как промышленность — всего на 1,9%, а сельское хозяйство — на 1,8%.

К слову, Центробанк России более оптимистичен в своих прогнозах. По его расчетам, в 2021 году экономика страны вырастет на 3–4%. Российский регулятор и эксперты Всемирного банка примерно сходятся в прогнозе инфляции в стране в 2021 году: 4,3% по расчетам Всемирного банка и до 4,2% — по данным ЦБ.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

Вася ПУПКИН
С чего вдруг сфера услуг начнёт рости, кто будет им платить если народ нищий.
Barmaley_5e4d0211d3423
Ну, теперь заживём!
Дожить бы ...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний