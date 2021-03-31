Всемирный банк прогнозирует России снижение уровня бедности: экономике поможет сфера услуг

После роста в 2020 году уровень бедности в 2021 году снизится, но все еще будет выше допандемийного уровня, заявил Всемирный банк в своем отчете, опубликованном 31 марта.

Согласно последним данным Росстата, уровень бедности в России в октябре 2020 года достигал 13%, то есть около 20 млн человек жили за чертой бедности. До пандемии этот показатель составлял 12,3%.

Снижение уровня бедности Всемирный банк увязывает с грядущим ростом экономики после достижения дна в разгар коронавирусной пандемии. Его эксперты улучшили прогноз роста российской экономики до 2,9% в 2021-м и 3,2% в 2022 году. Для сравнения: в декабрьском докладе речь шла о 2,6% и 3% соответственно.