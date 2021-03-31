В Петербурге по делу о педофилии задержали сторонника традиционных ценностей. Показания на него дала падчерица

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 31 марта, накануне вечером оперативники уголовного розыска нагрянули на проспект Римского-Корсакова, 95, откуда уехали с 44-летним жителем Петербурга. Ещё в мае прошлого года на него указала падчерица, заявившая о сексуальном насилии, которое продолжалось годами.
Девушка 24 лет, подрабатывающая уборщицей в одном из роддомов, рассказала, что отчим первый раз коснулся её ещё в восьмилетнем возрасте. Нездоровые отношения будто бы длились пять лет.
31 мая в Следственном комитете возбудили дело по статье о насильственных действиях сексуального характера, совершённых в отношении несовершеннолетней (132 УК).
Подозреваемый задержан на двое суток, к вечеру вторника его поместили в изолятор временного содержания. На своей странице в соцсети он пишет, что последние десять лет преподаёт музыку в подворье мужского монастыря Оптина пустынь. Правоохранителям его представили как специалиста по работе с молодёжью подростково-молодёжного клуба Красногвардейского района. Осенью прошлого года он был указан в качестве руководителя студии игры на народных музыкальных инструментах семейного клуба.
Мужчина также играет на гуслях и поёт в фольклорном ансамбле, которым руководит его жена. В этом же коллективе участвует один из сыновей, на скрипке играет падчерица. Кроме неё, у супругов пятеро общих детей.