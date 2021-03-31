В Петербурге по делу о педофилии задержали сторонника традиционных ценностей. Показания на него дала падчерица

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 31 марта, накануне вечером оперативники уголовного розыска нагрянули на проспект Римского-Корсакова, 95, откуда уехали с 44-летним жителем Петербурга. Ещё в мае прошлого года на него указала падчерица, заявившая о сексуальном насилии, которое продолжалось годами.



Девушка 24 лет, подрабатывающая уборщицей в одном из роддомов, рассказала, что отчим первый раз коснулся её ещё в восьмилетнем возрасте. Нездоровые отношения будто бы длились пять лет.