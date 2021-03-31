FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+4°C/Завтра: +4
75.70р88.88р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
4
Печать

В Петербурге по делу о педофилии задержали сторонника традиционных ценностей. Показания на него дала падчерица

Преподавателя музыки заподозрили в насилии над падчерицей-подростком в Петербурге

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 31 марта, накануне вечером оперативники уголовного розыска нагрянули на проспект Римского-Корсакова, 95, откуда уехали с 44-летним жителем Петербурга. Ещё в мае прошлого года на него указала падчерица, заявившая о сексуальном насилии, которое продолжалось годами.

Девушка 24 лет, подрабатывающая уборщицей в одном из роддомов, рассказала, что отчим первый раз коснулся её ещё в восьмилетнем возрасте. Нездоровые отношения будто бы длились пять лет.

31 мая в Следственном комитете возбудили дело по статье о насильственных действиях сексуального характера, совершённых в отношении несовершеннолетней (132 УК).

Подозреваемый задержан на двое суток, к вечеру вторника его поместили в изолятор временного содержания. На своей странице в соцсети он пишет, что последние десять лет преподаёт музыку в подворье мужского монастыря Оптина пустынь. Правоохранителям его представили как специалиста по работе с молодёжью подростково-молодёжного клуба Красногвардейского района. Осенью прошлого года он был указан в качестве руководителя студии игры на народных музыкальных инструментах семейного клуба.

Мужчина также играет на гуслях и поёт в фольклорном ансамбле, которым руководит его жена. В этом же коллективе участвует один из сыновей, на скрипке играет падчерица. Кроме неё, у супругов пятеро общих детей.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

Nautis
Спустя десять лет она вдруг «вспомнила»! Так на любого можно наехать... Доказательства где?! Вспоминается анекдот про старого судью, который без звука отдал соседке 10 тысяч за то, что собака, которой у него никогда не было якобы ее покусала.. - я слишком хорошо знаю как посмотрит на это дело суд...
265115650
Здрaвствуйте. Прошу вас о помощи.

Сейчaс ищу любую рaботу, но ничего не нaходится. Готов нa любую подрaботку.

Одолжите, пожaлуйстa, нa еду рублей 100-200. Сейчaс в поискaх рaботы, a домa есть aбсолютно нечего. :-( От голодa почти теряю сознaние. Одолжить просто не у кого.

Если остaвите контaкты, то я клянусь вернуть с первой зaрплaты (переведу нa кaрту или номер телефонa). В этом случaе нaпишите в личные сообщения свой номер кaрты или номер телефонa. Я верну абсолютно точно!

Мой номер кaрты: 534-двa 5101 4904 3998

Заранее большое человеческое спaсибо
alex_k
странно, с 8 до 13? а потом что? почему заявила только спустя 10 лет?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний