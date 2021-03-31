Путин обсудил с Меркель и Макроном дело Навального

Президент России Владимир Путин рассказал про обстоятельства дела оппозиционера Алексея Навального канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту Франции Эммануэлю Макрону. Переговоры прошли в формате видеоконференции 30 марта.
«В связи с поднятым партнерами вопросом об Алексее Навальном были даны соответствующие разъяснения объективных обстоятельств дела», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
Стороны также обсудили урегулирование в Донбассе, ситуацию в Ливии и Белоруссии и иранскую ядерную программу.