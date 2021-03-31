Путин обсудил с Меркель и Макроном дело Навального

Алексей Навальный был задержан 17 января в Шереметьево сразу после прилета из Германии, где несколько месяцев лечился в клинике Charite. 2 февраля суд заменил на реальный его условный срок по делу «Ив Роше». С учетом домашнего ареста в колонии оппозиционеру предстоит провести 2,5 года. 17 февраля Европейский суд по правам человека потребовал освободить политика. Российский Минюст ответил, что это невозможно. 25 февраля оппозиционера этапировали из «Матросской тишины». Сейчас он находится в ИК-2 во Владимирской области.



Адвокат Навального Ольга Михайлова рассказала «Фонтанке», что ее подзащитного «довели» до того, что он не может стоять. Сторона защиты намерена добиваться его перевода на лечение в Москву. Жена Навального Юлия, в свою очередь, сообщила о плохом самочувствии супруга и попросила его освободить. В Кремле заявили, что не будут реагировать на обращения о здоровье Навального.

