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Путин обсудил с Меркель и Макроном дело Навального

Президент России рассказал про дело Навального на переговорах с канцлкром ФРГ и президентом Франции

Президент России Владимир Путин рассказал про обстоятельства дела оппозиционера Алексея Навального канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту Франции Эммануэлю Макрону. Переговоры прошли в формате видеоконференции 30 марта.

«В связи с поднятым партнерами вопросом об Алексее Навальном были даны соответствующие разъяснения объективных обстоятельств дела», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Стороны также обсудили урегулирование в Донбассе, ситуацию в Ливии и Белоруссии и иранскую ядерную программу.

Алексей Навальный был задержан 17 января в Шереметьево сразу после прилета из Германии, где несколько месяцев лечился в клинике Charite. 2 февраля суд заменил на реальный его условный срок по делу «Ив Роше». С учетом домашнего ареста в колонии оппозиционеру предстоит провести 2,5 года. 17 февраля Европейский суд по правам человека потребовал освободить политика. Российский Минюст ответил, что это невозможно. 25 февраля оппозиционера этапировали из «Матросской тишины». Сейчас он находится в ИК-2 во Владимирской области.

Адвокат Навального Ольга Михайлова рассказала «Фонтанке», что ее подзащитного «довели» до того, что он не может стоять. Сторона защиты намерена добиваться его перевода на лечение в Москву. Жена Навального Юлия, в свою очередь, сообщила о плохом самочувствии супруга и попросила его освободить. В Кремле заявили, что не будут реагировать на обращения о здоровье Навального.

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Комментарии (3)

Печенеги и половцы
Объективные обстоятельства дела?! Как Навальные груз возили, за дорого?, десять лет назад.
Владислав М
Ну и что в итоге-то? Ему объяснили, что Навальный должен быть немедленно освобождён?
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