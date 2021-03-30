На мокрых дорогах Петербурга 30 марта, как грибы, растут аварии. Пробки утром дотянули до 7 баллов, чего не было с последнего снегопада в середине марта. Биться друг с другом автомобилисты продолжили и днем.
Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», аварии мешали движению и на крупных магистралях, и во дворах. Например, во дворе дома 4 по проспекту КИМа «встретились два невыспавшихся автолюбителя» на грузовой «ГАЗели» и легковом автомобиле, пишет Яна.
На внешнем кольце КАД, перед заездом на ЗСД в сторону «Скандинавии», легковой Renault догнал грузовую «ГАЗель», затем у самого съезда случилось еще одно ДТП, сообщает Артем.
А в районе «МЕГИ Парнас» столкнулись пикап Ford и Hyundai. Судя по кадрам с места ДТП, легковая въехала «Форду» в водительскую дверь.
На проспекте Шаумяна столкнувшиеся «Джип» и легковая заняли всю полосу, заставив других участников движения объезжать ДТП по встречной полосе, пишет очевидица Виктория.
А на перекрестке Гражданского проспекта и улицы Верности не обошлось без «детективной истории». Как сообщает Евгений, там Peugeot догнал Honda, а через 10 минут второй участник ДТП на «Хонде» исчез.
Самыми загруженными магистралями в Петербурге утром стали проспект Культуры и Тихорецкий проспект, где в сторону центра наблюдалось 9 баллов. Там же собралась и крупнейшая за утро пробка — 7,1 километра от КАД до площади Мужества. На участке Заневский проспект — проспект Косыгина и Московском шоссе в сторону центра было 8 баллов.