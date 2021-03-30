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Развязку КАД в Мурино сузят на пять месяцев, чтобы сделать её тише

Строители перекроют одну полосу на развязке КАД с дорогой Петербург — Матокса

С 1 апреля ограничат движение на северо-востоке кольцевой автодороги Петербурга. На пять месяцев перекроют одну полосу на развязке с дорогой Петербург — Матокса.

Как сообщает 30 марта пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 1 апреля по 31 августа на 31-м километре внешнего кольца КАД, на развязке с трассой Петербург — Матокса в Мурино, будут закрыты первая полоса и переходно-скоростная полоса съезда № 7 из Ленобласти на внешнее кольцо. На второй, третьей и четвертой полосах скорость будет ограничена до 50 км/ч.

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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На участке кольцевой будут устанавливать шумозащитные экраны, чтобы оградить от магистрали ЖК «Новая Охта».

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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Комментарии (1)

Alex Gleys
А можно, шумозащитные экраны, их как-то таки доставить на участке Пискаревский-съезд на Токсовское шоссе? Должны были закончить еще 08.02....
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