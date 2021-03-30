С 1 апреля ограничат движение на северо-востоке кольцевой автодороги Петербурга. На пять месяцев перекроют одну полосу на развязке с дорогой Петербург — Матокса.



Как сообщает 30 марта пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 1 апреля по 31 августа на 31-м километре внешнего кольца КАД, на развязке с трассой Петербург — Матокса в Мурино, будут закрыты первая полоса и переходно-скоростная полоса съезда № 7 из Ленобласти на внешнее кольцо. На второй, третьей и четвертой полосах скорость будет ограничена до 50 км/ч.