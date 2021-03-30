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Подозреваемый в нападении на водителя маршрутки в Горелово задержан. Три года назад его не стали судить за угрозы

Полиция раскрыла нападение с ножом на водителя маршрутки в Горелово

Немногим более суток потребовалось полиции, чтобы отыскать предполагаемого агрессора, ударившего ножом водителя маршрутки в Красносельском районе Петербурга. Его задержали менее чем в километре от места нападения.

Как стало известно «Фонтанке» 30 марта, накануне около шести часов вечера оперативники нагрянули в квартиру на улице Современников, 3, в областном посёлке Новогорелово. Оттуда полицейские уехали с 35-летним жильцом, которого подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью.

По версии следствия, воскресным утром мужчина в качестве пассажира ехал в маршрутке К-403 и, подъезжая к дому, в пылу ссоры ударил ножом водителя. 34-летний гражданин Узбекистана госпитализирован с проникающим колото-резаным ранением живота, множественными ранениями толстой кишки. Его обидчик попал на видео.

Дело возбуждено по статье о причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве него. Подозреваемый задержан на двое суток и в ночь на 30 марта помещён в изолятор временного содержания. В 2018 году он попал под следствие по статьям об угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (119 УК) и о причинении лёгкого вреда (115 УК). Суд освободил его от уголовной ответственности с применением к нему принудительных мер медицинского характера в виде лечения в психиатрическом стационаре.

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Комментарии (3)

Zloi_prohozhiy
Надеюсь, теперь петушастого не скоро выпустят
hal9000
Чёт непойму угрозы и психиатрический стационар..чем он поможет?..здесь у него скорее та самая агрессивность когда не можешь сдерживать эмоции...стационар тут непоможет они тупо медикаментами напичкают и все потом опять по новой у него начнется..подобное хорошо лечится методом-пару раз по морде..для профилактики мона ещё курс провести..но общество конеЧно небудет этим заниматься и поэтому легче дождаться когда он ченибудь на уголовку и закрыть его..так то впринципе человек то может он хороший тока эмоции не может контролировать..поэтому орет все время мол зарЭЭжу...эту бы энергию да в полезном направлении..
263836471
Психиатрия недооценила опасный потенциал... по весне ещё и обострения бывают!
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