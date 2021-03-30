Подозреваемый в нападении на водителя маршрутки в Горелово задержан. Три года назад его не стали судить за угрозы

Как стало известно «Фонтанке» 30 марта, накануне около шести часов вечера оперативники нагрянули в квартиру на улице Современников, 3, в областном посёлке Новогорелово. Оттуда полицейские уехали с 35-летним жильцом, которого подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью.
По версии следствия, воскресным утром мужчина в качестве пассажира ехал в маршрутке К-403 и, подъезжая к дому, в пылу ссоры ударил ножом водителя. 34-летний гражданин Узбекистана госпитализирован с проникающим колото-резаным ранением живота, множественными ранениями толстой кишки. Его обидчик попал на видео.
Дело возбуждено по статье о причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве него. Подозреваемый задержан на двое суток и в ночь на 30 марта помещён в изолятор временного содержания. В 2018 году он попал под следствие по статьям об угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (119 УК) и о причинении лёгкого вреда (115 УК). Суд освободил его от уголовной ответственности с применением к нему принудительных мер медицинского характера в виде лечения в психиатрическом стационаре.