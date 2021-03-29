Петербургская полиция ищет мужчину, который прокатился с ножом в маршрутке и не упустил случая воспользоваться им в конфликте с водителем. Из примет — выпученные глаза и проблемы с зубами.
Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области 29 марта, накануне около восьми часов утра в полицию обратились очевидцы, которые рассказали о нападении на водителя автобуса К-403.
«Фонтанка.ру»
Маршрутка, которую обслуживает «Питеравто», ехала по Волхонскому шоссе в сторону Красносельского, когда шофёр и один из пассажиров устроили перепалку. «Неизвестный мужчина в ходе словесного конфликта с 34-летним водителем, уроженцем Средней Азии, нанёс ему удар ножом в живот и с места происшествия скрылся. Потерпевший в состоянии средней тяжести был госпитализирован», — рассказали в ГУ МВД по Петербургу и области.
Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Подозреваемый попал в поле зрения камеры, установленной в салоне маршрутки. Свидетели указали, что на вид ему от 20 до 30 лет, отметили гнилые зубы, выпученные глаза и щетину. Мужчину разыскивают.