Петербургская полиция ищет мужчину, который прокатился с ножом в маршрутке и не упустил случая воспользоваться им в конфликте с водителем. Из примет — выпученные глаза и проблемы с зубами.



Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области 29 марта, накануне около восьми часов утра в полицию обратились очевидцы, которые рассказали о нападении на водителя автобуса К-403.