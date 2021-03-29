FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+7°C/Завтра: +5
75.76р89.26р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
0
Печать

В Горелово водитель маршрутки поспорил с пассажиром и получил ножом в живот. Агрессор попал на видео

Пассажир напал с ножом на водителя маршрутки в Петербурге

Петербургская полиция ищет мужчину, который прокатился с ножом в маршрутке и не упустил случая воспользоваться им в конфликте с водителем. Из примет — выпученные глаза и проблемы с зубами.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области 29 марта, накануне около восьми часов утра в полицию обратились очевидцы, которые рассказали о нападении на водителя автобуса К-403.

«Фонтанка.ру»

Маршрутка, которую обслуживает «Питеравто», ехала по Волхонскому шоссе в сторону Красносельского, когда шофёр и один из пассажиров устроили перепалку. «Неизвестный мужчина в ходе словесного конфликта с 34-летним водителем, уроженцем Средней Азии, нанёс ему удар ножом в живот и с места происшествия скрылся. Потерпевший в состоянии средней тяжести был госпитализирован», — рассказали в ГУ МВД по Петербургу и области.

Фото: «Фонтанка.ру»
ПоделитьсяПоделиться

Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Подозреваемый попал в поле зрения камеры, установленной в салоне маршрутки. Свидетели указали, что на вид ему от 20 до 30 лет, отметили гнилые зубы, выпученные глаза и щетину. Мужчину разыскивают.

Фото: «Фонтанка.ру»

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний