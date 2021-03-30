О провокациях перед выборами в Госдуму и деле Навального высказался пресс-секретарь Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на ряд вопросов, в том числе о протестах и деле оппозиционера Алексея Навального.
Перед выборами в Госдуму нас ждёт повышенная политическая активность, сказал Песков в интервью «АиФ», опубликованном 30 марта. «Все-таки предвыборная кампания всегда связана и с дискуссиями, и с дебатами. Это всегда активная пора. Но у меня нет сомнений в том, что если будут иметь место провокации, то они будут пресекаться», — уверен Песков.
Выборы в Госдуму планируется провести 19 сентября, на тот же день намечены региональные и муниципальные выборы. В единый день голосования 2021 года должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 парламентов.
Также пресс-секретарь Путина прокомментировал мнение о том, что дело Навального дало повод Западу утверждать, что в России диктатура, и вводить санкции. На вопрос «выгодно ли власти было сажать Навального» Песков ответил: «Я бы по-другому сформулировал вопрос: выгодно ли было власти терпеть одного гражданина Российской Федерации, который, имея два условных срока, ходил на свободе? У нас больше десяти тысяч человек ежегодно, получив второе условное наказание, садятся в тюрьму. А он оставался на воле. <…> Почему мы выполняем закон, а он не должен выполнять? Этот гражданин, конечно, нетипичный в силу своего мировоззрения, противного мне, но он гражданин Российской Федерации, он несет ответственность за свои деяния по закону».
2 февраля суд заменил Навальному его условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. 17 февраля Европейский суд по правам человека потребовал освободить политика. Российский Минюст ответил, что это невозможно. 25 февраля оппозиционера этапировали из «Матросской тишины». Сейчас он находится в ИК-2 во Владимирской области. В колонии ему предстоит провести 2,5 года.