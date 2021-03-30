О провокациях перед выборами в Госдуму и деле Навального высказался пресс-секретарь Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на ряд вопросов, в том числе о протестах и деле оппозиционера Алексея Навального.

Перед выборами в Госдуму нас ждёт повышенная политическая активность, сказал Песков в интервью «АиФ», опубликованном 30 марта. «Все-таки предвыборная кампания всегда связана и с дискуссиями, и с дебатами. Это всегда активная пора. Но у меня нет сомнений в том, что если будут иметь место провокации, то они будут пресекаться», — уверен Песков.

Выборы в Госдуму планируется провести 19 сентября, на тот же день намечены региональные и муниципальные выборы. В единый день голосования 2021 года должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 парламентов.