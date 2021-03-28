В Петербурге всего семь сотен заболевших COVID-19 за сутки, как в октябре

Число заболевших коронавирусом в Северной столице продолжает снижаться. Новый рекорд — 701 пациент за день, сообщает 28 марта оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Такое было в середине октября прошлого года. При этом смерти держатся на стабильном уровне — прибавились 33 новых.
За минувшие сутки в России выявлено 9 088 случаев COVID-19 в 84 регионах и зафиксировано 336 летальных исходов. В Москве 1 878 заболевших и 52 умерших. В Московской области — 610 и 11 соответственно. Петербург уверенно держится на втором месте в стране.
За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 18 533 человека.
Обработано 6 270 вызовов по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.