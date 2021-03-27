Смольный: Число новых случаев COVID-19 за неделю увеличилось на 38%

По данным Смольного, по сравнению с прошлой субботой, 20 марта, число больных с коронавирусом, обратившихся за медицинской помощью за сутки, выросло на 38%, с 841 до 1164. «Стопкоронавирус» же докладывал о снижении до 749 новых случаев.



В то же время снизилось число госпитализаций взрослых пациентов с ковид-ассоциированными состояниям. Общее количество активно больных за неделю снизилось на 5,16 %.



«Снижение интенсивности распространения инфекции продолжается, но медленно и нестабильно», — констатируют власти Петербурга.

