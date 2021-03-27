Смольный: Число новых случаев COVID-19 за неделю увеличилось на 38%

По данным Смольного, по сравнению с прошлой субботой, 20 марта, число больных с коронавирусом, обратившихся за медицинской помощью за сутки, выросло на 38%, с 841 до 1164. «Стопкоронавирус» же докладывал о снижении до 749 новых случаев.
В то же время снизилось число госпитализаций взрослых пациентов с ковид-ассоциированными состояниям. Общее количество активно больных за неделю снизилось на 5,16 %.
«Снижение интенсивности распространения инфекции продолжается, но медленно и нестабильно», — констатируют власти Петербурга.
На данный момент в городе развернуто 6 248 «ковидных» коек, из них 31% них свободны. Доля тяжелых больных в стационарах составляет 27%. На ИВЛ находится 187 пациентов.
Ранее стало известно, что 27 марта в Петербург поступила новая крупная партия вакцины «Спутник V». В Смольном говорят о «положительной динамике вакцинации» и утверждают, что поставки позволяют набрать больший темп формирования коллективного иммунитета. Для этого, как заявили в Минздраве, привиться должны 2,6 млн горожан.