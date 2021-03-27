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Смольный: Число новых случаев COVID-19 за неделю увеличилось на 38%

Власти Петербурга фиксируют рост заболеваемости коронавирусом

Статистика межведомственного городского координационного совета по противодействию COVID-19 за 27 марта показывает менее оптимистичные результаты, чем данные федерального оперштаба.

По данным Смольного, по сравнению с прошлой субботой, 20 марта, число больных с коронавирусом, обратившихся за медицинской помощью за сутки, выросло на 38%, с 841 до 1164. «Стопкоронавирус» же докладывал о снижении до 749 новых случаев.

В то же время снизилось число госпитализаций взрослых пациентов с ковид-ассоциированными состояниям. Общее количество активно больных за неделю снизилось на 5,16 %.

«Снижение интенсивности распространения инфекции продолжается, но медленно и нестабильно», — констатируют власти Петербурга.

На данный момент в городе развернуто 6 248 «ковидных» коек, из них 31% них свободны. Доля тяжелых больных в стационарах составляет 27%. На ИВЛ находится 187 пациентов.

Ранее стало известно, что 27 марта в Петербург поступила новая крупная партия вакцины «Спутник V». В Смольном говорят о «положительной динамике вакцинации» и утверждают, что поставки позволяют набрать больший темп формирования коллективного иммунитета. Для этого, как заявили в Минздраве, привиться должны 2,6 млн горожан.

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Комментарии (2)

261220291
Веселят боты в комментариях с "нехваткой вакцины". Везде всё есть - и по Госуслугам, и в поликлиниках. Ну, когда в своей стране вакцины нету, только и остаётся, что пытаться вывозить на вбросах на российских сайтах))
265048588
У нас в поликлинике вторую неделю нет вакцины. Запись отменили еще на прошлой неделе. Сейчас записи на госуслугах тоже нет. Зато по зомбоящику все хорошо.
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