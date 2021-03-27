В Петербург доставили самую крупную с февраля партию вакцины от COVID-19

«На Центральную фармацевтическую базу Санкт-Петербурга сегодня поступила новая крупная партия вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») — 53 600 доз», — сообщили в пресс-службе Смольного.
Это самая крупная поставка вакцины с февраля. С мартовских праздников в Петербурге нарастал дефицит вакцины от коронавируса — на его пике действовали 90 из 129 пунктов и всего четыре точки в ТЦ вместо восьми. Первая весенняя партия прибыла 19 марта. Всего на текущей неделе в город привезли более 100 тысяч доз «Спутника V».