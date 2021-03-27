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В Петербург доставили самую крупную с февраля партию вакцины от COVID-19

Более 56 тысяч доз вакцины от коронавируса привезли в Петербург

Новая поставка отечественного препарата для прививочной кампании от COVID-19 дошла до Северной столицы 27 марта.

«На Центральную фармацевтическую базу Санкт-Петербурга сегодня поступила новая крупная партия вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») — 53 600 доз», — сообщили в пресс-службе Смольного.

Это самая крупная поставка вакцины с февраля. С мартовских праздников в Петербурге нарастал дефицит вакцины от коронавируса — на его пике действовали 90 из 129 пунктов и всего четыре точки в ТЦ вместо восьми. Первая весенняя партия прибыла 19 марта. Всего на текущей неделе в город привезли более 100 тысяч доз «Спутника V».

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Комментарии (2)

Ref
"Массовость" появляется : 6 марта делал первую прививку в ТЦ, передо мной был один человек, сегодня пришел туда же на 2-ю и увидел около 40-а человек. Почти все в первый раз. Первый компонент закончился около 14:00. Вторую прививку разумнее приходить делать после 16 часов, так как очередь одна.
footballer13
А тем временем привит осталось всё те же 3 миллиона или сколько они там планировали для "массовости"?
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