FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+7°C/Завтра: +6
75.76р89.26р
Будущая платная парковка в СПбЧто запрещено до 28 марта«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
2
Печать

Число новых случаев COVID-19 в Петербурге опустилось ниже 750

Заболеваемость коронавирусом в Петербурге за сутки снизилась на 4 %

За последние сутки в Петербурге COVID-19 выявили у 749 человек, тогда как накануне было зарегистрировано 782 случая, ещё днём ранее — 804. Об этом 27 марта сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

В Москве, которая занимает первое место по заболеваемости среди субъектов РФ, показатель вдвое выше — 1 551. Однако и по числу выздоровевших за сутки столица опережает Петербург — 1 368 против 1 182.

В целом по России количество новых случаев ниже количества выписанных — 8 885 против 10 337.

В летальную статистику в Петербурге добавились ещё 32 смерти. Всего с начала пандемии, по данным оперштаба, в городе от COVID-19 погибли 12 134 человека.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

footballer13
Как это, "опустилось". "Резко упало" же, или даже "рухнуло" в данном случае. Будьте последовательны, ковидные вы мои.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний