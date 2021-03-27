Число новых случаев COVID-19 в Петербурге опустилось ниже 750

За последние сутки в Петербурге COVID-19 выявили у 749 человек, тогда как накануне было зарегистрировано 782 случая, ещё днём ранее — 804. Об этом 27 марта сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

В Москве, которая занимает первое место по заболеваемости среди субъектов РФ, показатель вдвое выше — 1 551. Однако и по числу выздоровевших за сутки столица опережает Петербург — 1 368 против 1 182.

В целом по России количество новых случаев ниже количества выписанных — 8 885 против 10 337.