В Петербурге скончалась Лиана Жвания. Звезда «Двенадцати месяцев» была ученицей Корогодского

В Петербурге 25 марта скончалась Лиана Жвания — актриса, отдавшая ТЮЗу им. А. А. Брянцева почти полвека. Информация о ее уходе была опубликована на сайте театра. Заслуженной артистке России был 71 год.



Выпускница мастерской великого Зиновия Корогодского, она пришла на сцену его театра в 1972 году, за это время ею было сыграно более 50 ролей. Актриса играла и в кино — самой знаменитой стала роль Королевы в двухсерийной ленфильмовской картине «Двенадцать месяцев», снятой Анатолием Граником. Играла и в сериалах — таких, как «Убойная сила-3», «Улицы разбитых фонарей», «Опера. Хроники убойного отдела».

