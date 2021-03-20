В заведении не оказалось алкогольной лицензии, кассовых аппаратов и даже сотрудников: бармены сообщили, что они являются лишь стажёрами. У них не было ни петербургской регистрации, ни телефонов руководства.
Двое сотрудников полиции, явившиеся по зову муниципалов, попросили всех покинуть помещение и уединились в «Угрюмочной» с барменами-стажёрами до прибытия подкрепления. Внутрь не пустили ни понятых, ни заявителя — главу МО Дениса Тихоненко, ни прессу.
Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Прибывшая примерно через полчаса оперативно-следственная группа пригласила понятых и составила протоколы осмотра. Было изъято 38 бутылок разного спиртного.
«Интересно, что обнаружен минимум алкоголя, в каждой бутылке не более половины. Вопрос, что было за закрытыми дверями?» — прокомментировал глава МО «Владимирский округ» Денис Тихоненко.