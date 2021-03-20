FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-4°C/Завтра: +1
74.14р88.43р
Будущая платная парковка в СПбЧто запрещено до 28 марта«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
4
Печать

«Что было за закрытыми дверями?» Муниципалы «Владимирского округа» вызвали полицию в «Угрюмочную», та уединилась с барменами

Депутаты МО «Владимирский округ» вечером в пятницу, 19 марта, провели рейд против незаконных баров улицы Рубинштейна. В компании местных жителей и активистов они наведались в бар «Угрюмочная».

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
ПоделитьсяПоделиться

В заведении не оказалось алкогольной лицензии, кассовых аппаратов и даже сотрудников: бармены сообщили, что они являются лишь стажёрами. У них не было ни петербургской регистрации, ни телефонов руководства.


Двое сотрудников полиции, явившиеся по зову муниципалов, попросили всех покинуть помещение и уединились в «Угрюмочной» с барменами-стажёрами до прибытия подкрепления. Внутрь не пустили ни понятых, ни заявителя — главу МО Дениса Тихоненко, ни прессу.

ПоделитьсяПоделиться

Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

Прибывшая примерно через полчаса оперативно-следственная группа пригласила понятых и составила протоколы осмотра. Было изъято 38 бутылок разного спиртного.

«Интересно, что обнаружен минимум алкоголя, в каждой бутылке не более половины. Вопрос, что было за закрытыми дверями?» — прокомментировал глава МО «Владимирский округ» Денис Тихоненко.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

mavar
Ну и рожи у "активистов"...
Мужской Взгляд
Закроют угрюмочную и всех делоф
Rambovski
"Что было за закрытыми дверями ?" Да КАК ОБЫЧНО- вопрос решался не по законам, а по "понятиям" (взаимовыгодным).
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний