В заведении не оказалось алкогольной лицензии, кассовых аппаратов и даже сотрудников: бармены сообщили, что они являются лишь стажёрами. У них не было ни петербургской регистрации, ни телефонов руководства.





Двое сотрудников полиции, явившиеся по зову муниципалов, попросили всех покинуть помещение и уединились в «Угрюмочной» с барменами-стажёрами до прибытия подкрепления. Внутрь не пустили ни понятых, ни заявителя — главу МО Дениса Тихоненко, ни прессу.

