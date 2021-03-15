ТЮЗ обратился к театру абсурда

20 марта на Малой сцене ТЮЗа им. Брянцева состоится премьера спектакля «Урок» по пьесе Эжена Ионеско. Одного из адептов «театра абсурда» в российском театре ставят редко. Борис Бирман, в театре работающий нечасто, выбрал одноактный «Урок», написанный спустя всего 5 лет после окончания Второй мировой войны и содержание которого недвусмысленно к ней отсылало.
По сюжету безымянный учитель (Валерий Дьяченко) дает частные уроки безымянным ученикам, добиваясь от них понимания, но не имея на это терпения. В центре внимания — очередной урок с девочкой (ее играют сразу три актрисы — Анна Слынько, Ирина Волкова и Ксения Мусатенко), обладающей феноменальными математическими способностями, однако не усваивающей основы лингвистики и сравнительной филологии. Но именно язык становится инструментом, с помощью которого учитель обретает безграничную власть над юным созданием.
Режиссер Бирман, выступающий здесь еще как художник по костюмам и придумывающий музыкальное оформление, справедливо полагает, что драматургия Ионеско не вполне поддается школе русского психологического театра. «Однако в реальной жизни абсурд зачастую присутствует и даже воспринимается нами как нечто само собой разумеющееся. На это и будем опираться, другими словами, от этого и будем отталкиваться…» — уточняет постановщик.
Начало в 19:00.
16+.
Наталия Эфендиева