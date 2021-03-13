Смольный поручил пересчитать дятлов на юге Петербурга

В весенне-летний период в Полежаевском парке пройдут мониторинговые работы, чтобы подтвердить обитание вида, и, при обнаружении, определить статус его пребывания, говорится в документе, который появился 13 марта.

Власти Петербурга пересчитают дятлов в Полежаевском парке в Красносельском районе Петербурга. Об этом говорится в ответе вице-губернатора Николая Бондаренко петербуржцу Роману Орлову, который ранее рассказал о своей встрече с малым пёстрым дятлом и попросил включить её в базу наблюдений.

Комитет по природопользованию ведёт базу встреч с животными, растениями и грибами, занесёнными в Красную книгу или рекомендованными к занесению. В неё внесут описанный петербуржцем случай.

В группе «За сохранение Полежаевского парка» в социальной сети «ВКонтакте» отмечается, что уже нашли сообщения по поводу ещё нескольких встреч с краснокнижной птицей в Полежаевском парке и в Южно-Приморском парке и на улице Доблести.

Статья 60 Федерального закона об охране окружающей среды № 7 запрещает ухудшать среду обитания видов, занесённых в Красные книги. Для защиты редких птиц важно найти этих птиц, а также установить среду их обитания, чтобы взять их под охрану.