«Брянцевский фестиваль» привезет детские спектакли со всей России

С 15 по 18 марта в ТЮЗ им. А. А. Брянцева пройдет XXII Международный «Брянцевский фестиваль» детских театральных коллективов. В этом году он посвящен памяти народного артиста России Николая Николаевича Иванова (1943-2020), возглавлявшего его жюри с самого начала.

В течение трех фестивальных дней на Малой сцене ТЮЗа им. А. А. Брянцева покажут 18 спектаклей школьных театров, детских домов культуры, подростковых театральных центров из Санкт-Петербурга, Москвы, Мурманска и Красноярска. Международная программа фестиваля в этом году представлена Русским детским театром «Апрелик» из Парижа (Франция).



Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться







Программу первого дня откроет «Черемыш – брат героя» по повести Льва Кассиля. Следом можно будет увидеть инсценировку «Буренушки» Эдуарда Успенского и «Кто он?» по чеховскому рассказу «Из дневника одной девицы», а также «Шубу» Сергея Алексеева – о маленьких ленинградцах, вывезенных из блокадного Ленинграда в Сибирь. Завершатся показы тремя поэтическими постановками – «Заключённая судьбой» по стихам Анны Ахматовой, «Онегин» и «Поговорите с нами о любви» – по Пушкину, Шекспиру и Грину.

Второй день фестиваля начнется со спектакля «Пролив бурь – игра» по Александру Грину. Затем покажут «…а я был маленький…», в основе которого произведения Алеся Адамовича, Даниила Гранина и Светланы Алексиевич, пушкинскую «Сказку о царе Салтане» и «Чайку свободы» по знаменитой новелле Ричарда Баха. В финале этого дня за зрительское внимание будут конкурировать «За счастьем», в котором тоже прозвучат чеховские интонации, только на этот раз больше комические, чем меланхолические, и «Иногда плохие вещи случаются с хорошими людьми» по пьесе Анастасии Букреевой – единственный пример работы с современной российской драматургией.



Последний день программы откроют «Мучные младенцы» – история из жизни английских старшеклассников, растущих в неблагополучных семьях, и их перевоспитания. Затем покажут версию повести Бориса Васильева «Завтра была война» под названием «Однажды в 9 "Б"». А после остроумный и веселый спектакль «Бабушка! – кричит Фридер. 9 историй из жизни проказников» о пятилетнем Фридере и его резвой бабушке и «Мамину улыбку» по книге польского писателя Пржемислава Вехтеровича. Закроет фестиваль «Маленький принц» детского русского театра «Апрелик» (Париж).

Подробное расписание показов на сайте фестиваля bryantsevfestival.ru.

6+ Наталия Эфендиева

