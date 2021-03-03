История с мужчиной, который в первый день весны бегал голым по Фрунзенскому району Петербурга, обрела предысторию благодаря читателям «Фонтанки». Видео его злоключений прислали в редакцию 2 марта.



Как рассказал читатель, мужчину в костюме Адама накануне наблюдали не только на парковке ТРК «Южный полюс». Примерно за полчаса до разыгравшихся там событий его запечатлел регистратор автомобиля, ехавшего за пассажирским автобусом.