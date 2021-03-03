История с мужчиной, который в первый день весны бегал голым по Фрунзенскому району Петербурга, обрела предысторию благодаря читателям «Фонтанки». Видео его злоключений прислали в редакцию 2 марта.
Как рассказал читатель, мужчину в костюме Адама накануне наблюдали не только на парковке ТРК «Южный полюс». Примерно за полчаса до разыгравшихся там событий его запечатлел регистратор автомобиля, ехавшего за пассажирским автобусом.
Судя по видео, пешеход буквально выкатился из-под автобуса перед машиной. Выглядел он также экстравагантно, разве что несколько более растерянно. Водитель автобуса не стал тормозить и отвлекаться на препятствие. Мужчина, которого поваляло по земле, встряхнулся и продолжил идти в попутном направлении с транспортом.
После трёх часов дня он попал в объективы камер ТРЦ на Пражской, куда рвался то ли за покупками, то ли за развлечениями. Отчаявшись пройти мимо охранника, нудист расположился на капоте белого «Хёндэ». Отогреваться его забрали в отдел полиции.