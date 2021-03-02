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В Петербурге у станции метро «Парк Победы» школьник на самокате уехал под автобус

Школьник угодил под колёса автобуса, проезжавшего перекрёсток Бассейной улицы и Московского проспекта в Петербурге. Инцидент произошёл днём 2 марта.

По первоначальной информации, школьник переезжал дорогу по пешеходному переходу около четырёх часов дня. Мальчик ринулся прямо под колёса автобуса, водитель, судя по всему, среагировать не успел.

«Мальчик 11 лет, пересекая проезжую часть на электросамокате, на красный сигнал светофора, ударился об автобус №36, следовавший по Бассейной улице. Эта информация подтверждается свидетелями. В состоянии средней тяжести он госпитализирован», — прокомментировали случившееся в пресс-службе «Пассажиравтотранса».

«Фонтанка» запросила подробности в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

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Комментарии (4)

reyals
Надо срочно что-то запретить. Или автобусы, или самокаты, или школьников.
hedgehog_
видимо растет водитель третего аула
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