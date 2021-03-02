«Наш театр и политкорректность несовместимы». Константин Богомолов объявил о новых правилах Театра на Малой Бронной

Режиссёр Константин Богомолов объявил об установлении новых правил в Театре на Малой Бронной в Москве. Семь пунктов он позаимствовал из манифеста режиссёра и художественного руководителя Нового Рижского театра Алвиса Херманиса, который опубликовал их в сети в конце февраля.



«С разрешения Алвиса беру их (правила. — Прим. ред.) в наш театр. На Бронной. И рекомендую всем. Так победим», — написал на странице в Instagram Богомолов.



«В нашем театре свобода слова разрешена без каких-либо ограничений», — гласит первое правило в списке. «Наш театр и политкорректность несовместимы. Потому что объектом внимания театра является изучение человека во всех его проявлениях. Если мы позволим проявляться только красивой и порядочной стороне человеческой натуры, мы никогда абсолютно ничего не узнаем о секретах и бездонности человека, — а это именно то, что нас в этой работе и жизни интересует», — добавляется во втором.

