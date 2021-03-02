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«Наш театр и политкорректность несовместимы». Константин Богомолов объявил о новых правилах Театра на Малой Бронной

Режиссёр Константин Богомолов объявил об установлении новых правил в Театре на Малой Бронной в Москве. Семь пунктов он позаимствовал из манифеста режиссёра и художественного руководителя Нового Рижского театра Алвиса Херманиса, который опубликовал их в сети в конце февраля.

«С разрешения Алвиса беру их (правила. — Прим. ред.) в наш театр. На Бронной. И рекомендую всем. Так победим», — написал на странице в Instagram Богомолов.

«В нашем театре свобода слова разрешена без каких-либо ограничений», — гласит первое правило в списке. «Наш театр и политкорректность несовместимы. Потому что объектом внимания театра является изучение человека во всех его проявлениях. Если мы позволим проявляться только красивой и порядочной стороне человеческой натуры, мы никогда абсолютно ничего не узнаем о секретах и бездонности человека, — а это именно то, что нас в этой работе и жизни интересует», — добавляется во втором.

В следующих пунктах говорится о том, что с этих пор всем присутствующим разрешается «шутить обо всем и без каких-либо ограничений» и «рассказывать оскорбительные анекдоты». Тем же, кто такое не приемлет, рекомендуют «воздержаться от посещения театра». По утверждению составителей, человеку, который работает в театральной среде или решает сходить на спектакль, следует «учиться самому справляться с ситуацией в которой кто-то его задел словом или оскорбил его чувства»: «нормально — жить среди людей которые не такие, как ты».

Также в правилах содержатся пункты о возможности сотрудников и зрителей флиртовать и заводить романы в любых комбинациях, открыто выражать свою политическую позицию, спорить с другими и «верить в то, что его взгляды самые правильные».

В феврале Константин Богомолов опубликовал в «Новой газете» философский манифест, в котором заявил, что Запад становится «новым этическим Рейхом». Свою позицию режиссёр объяснил в интервью «Фонтанке». Рассуждения Богомолова вызвали резкую общественную реакцию. На его статью в «Новой газете» ответили 500 человек, подписавшись под фразой «Ок, бумер».

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Комментарии (10)

Юрий Смольянов
О какой корректрости может идти речь, если уже давно у режиссеров, подобных Богомолову, театральное действо не обходится без мелькания на сцене полностью обнаженных актеров и актрис. Видимо груди и болтающиеся половые органы позволяют понять глубинные задумки авторов постановок. Но, признаться, зрителей не задело за живое...
grannie
Так вот кто у нас Лев Натанович...
altnec
Аномальное поведение или анальное?
Вот в чем вопрос. Открытый.
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