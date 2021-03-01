«Волна стремится стать волной». Олег Нестеров представит «Ноябрь» «Мегаполиса» на Новой сцене Александринского театра

Группа «Мегаполис» наконец представит в Санкт-Петербурге свой новый альбом «Ноябрь», который в союзе с петербургским режиссёром Борисом Павловичем стал театральным спектаклем. 12+

«Мы наконец везём в Питер свой «Ноябрь», из осени в весну. Спектакль и альбом. Премьера дважды переносилась — ограничения в театрах становились всё строже, а наша жизнь тревожнее. Но это всё-таки случилось», — сообщил лидер группы Олег Нестеров на своей страничке в Facebook.

Спектакль будет сыгран 19–20 марта на Новой сцене Александринского театра. Это пространство Нестеров называет практически единственным, «где можно сыграть спектакль в том виде, в котором он был задуман». «Магия многоканального звука», — уточняет автор.

Помимо музыкантов, на сцене окажутся актёры столичного «Электротеатра Станиславского», которые, по словам Олега Нестерова, превращаются в «стрелки, указывающие на музыку, и их присутствие на сцене целиком этому посвящено».

«Я говорю своим друзьям перед спектаклем то же самое, что музыкантам в студии. Не пытайтесь ничего понять. Не думайте. Не старайтесь. Отпустите всё и расслабьтесь, чем раньше, тем лучше», — заменяет подсказками программку спектакля лидер «Мегаполиса».



Фото: Митя Кушелевич, фото предоставлено организаторами Поделиться Поделиться







Альбом «Ноябрь» был записан на стихи русских поэтов ста последних лет. Символически пластинка охватывает жизнь человека, от прозрачности детства, через болезненный житейский опыт к осознанию «квантовой природы мира». Всё взаимосвязано со всем, и в основе всего волна, соглашался Олег Нестеров в интервью накануне отменённой осенней премьеры.

«Конечно же, волна. И то, о чём мы говорили, всё во всём, фрактальная природа мира, — это именно об этом. Одна большая волна рождает миллиарды маленьких. И если маленькая волна имеет ту же форму, что и волна-мама, то она безукоризненна», — говорил музыкант в прошлом ноябре.



И, несмотря на кажущееся отсутствие конкретики, спектакль «Ноябрь» от показа к показу становится «отчетливей и рельефней». «Описанная последовательностью точек волна стремится стать волной», — написал Нестеров в первый день весны 2021 года, ведь на самом деле ноябрь — это абсолютный экстремум со знаком минус, а любое движение вверх начинается с этого замирания. «Это замирание как предчувствие новой жизни, самое сладкое — впереди: еще не прожитая жизнь, еще не сыгранная музыка», — добавляет подсказок Олег Нестеров.

Начало в 19:30. Николай Нелюбин, специально для «Фонтанки.ру»

