В Петербурге прекратили первое в России дело о коронавирусных фейках. Остальные под боем

В Петербурге прекращено первое в стране уголовное дело о фейках про коронавирус. Новая статья работает только при введённом режиме чрезвычайной ситуации, а его не было. Режим повышенной готовности не подходит. У аналогичных дел, видимо, та же судьба.

По данным «Фонтанки», прокуратура Курортного района изучает постановление СК от 30 декабря о прекращении уголовного дела, возбуждённого 3 апреля по статье 207.1 УК — «Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан». Мотив прекращения: за отсутствие состава преступления. Дело было первым в стране после появления этой статьи в Уголовном кодексе.



Возбудили его после того, как 2 апреля на стене паблика «ВКонтакте» «Новости Сестрорецка» появилась запись 39-летней местной жительницы Анны Шушпановой. В постановлении следователь пересказал увиденное: «...опубликовано сообщение о том, что 01.04.2020 в поликлинике Сестрорецка у неизвестного гражданина обнаружены признаки коронавируса, после чего его направили в специальный бокс и отпустили из поликлиники добираться на общественном транспорте без какого-либо сопровождения». По данным нашего издания, следствие установило человека, о котором идёт речь. У него было подозрение на ковид, и у него брали анализы, но они в итоге показали отрицательный результат. Но не это стало решающим для прекращения уголовного преследования.

По словам адвоката Шушпановой, Павла Ясмана, привлечённого правозащитной организацией, в примечаниях к статье сказано, что представляющими угрозу обстоятельствами признаются чрезвычайные ситуации, в том числе эпидемии.

— Но нюанс — режим чрезвычайной ситуации не вводился. При этом ЧС — понятие юридическое и подразумевает определённый набор действий и механизмов, вводимый государством или субъектами Федерации. А введённый «режим повышенной готовности» не является аналогом и в новой статье УК не упоминается.

