В Петербурге прекратили первое в России дело о коронавирусных фейках. Остальные под боем

В Петербурге прекращено первое в стране уголовное дело о фейках про коронавирус. Новая статья работает только при введённом режиме чрезвычайной ситуации, а его не было. Режим повышенной готовности не подходит. У аналогичных дел, видимо, та же судьба.
По данным «Фонтанки», прокуратура Курортного района изучает постановление СК от 30 декабря о прекращении уголовного дела, возбуждённого 3 апреля по статье 207.1 УК — «Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан». Мотив прекращения: за отсутствие состава преступления. Дело было первым в стране после появления этой статьи в Уголовном кодексе.
Возбудили его после того, как 2 апреля на стене паблика «ВКонтакте» «Новости Сестрорецка» появилась запись 39-летней местной жительницы Анны Шушпановой. В постановлении следователь пересказал увиденное: «...опубликовано сообщение о том, что 01.04.2020 в поликлинике Сестрорецка у неизвестного гражданина обнаружены признаки коронавируса, после чего его направили в специальный бокс и отпустили из поликлиники добираться на общественном транспорте без какого-либо сопровождения».
По данным нашего издания, следствие установило человека, о котором идёт речь. У него было подозрение на ковид, и у него брали анализы, но они в итоге показали отрицательный результат. Но не это стало решающим для прекращения уголовного преследования.
По словам адвоката Шушпановой, Павла Ясмана, привлечённого правозащитной организацией, в примечаниях к статье сказано, что представляющими угрозу обстоятельствами признаются чрезвычайные ситуации, в том числе эпидемии.
— Но нюанс — режим чрезвычайной ситуации не вводился. При этом ЧС — понятие юридическое и подразумевает определённый набор действий и механизмов, вводимый государством или субъектами Федерации. А введённый «режим повышенной готовности» не является аналогом и в новой статье УК не упоминается.
Как рассказал 47news Ясман, дело с самого начала было сомнительным с точки зрения перспектив. Но добавил, что следствие порой вынуждено возбуждать дела заведомо бесперспективные. «Это необходимо для того, чтобы следственным путём установить отсутствие события и состава преступления», — отметил и сам в прошлом следователь Ясман.
Напомним, что проверка прокуратурой постановления об отмене возбуждения уголовного дела является стандартной процедурой и, как правило, не несёт в себе некоего намерения о противодействии. К слову, дело было возбуждено по факту, и обвиняемых в нём так и не появилось. Анна Шушпанова находилась в статусе свидетеля.
Уголовные дела по этой статье кроме Петербурга были возбуждены в Забайкальском крае, Татарстане, Ленобласти, Бурятии, Башкортостане, Новгородской, Саратовской и Тверской областях. Теперь логично предположить, что и они будут прекращены.
Как отреагировала Анна Шушпанова на новость о прекращении, читайте в материале 47news.
Новелла УК закреплена визой президента России Владимира Путина 1 апреля 2020-го. В обиходе её называют статьёй за фейки о коронавирусе. Санкции до 2 млн рублей штрафа и до 5 лет ограничения свободы.