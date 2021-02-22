Отпуск в бутылке: как разнообразить впечатления подарком на 23 Февраля

Проще всего дарить из года в год один и тот же привычный флакон, сертификат в соответствующий магазин или купить то, что сейчас все берут. Но за это можно получить вежливую и прохладную улыбку вместо искренней благодарности. Давайте поищем более интересные подходы. Вспомним, что обоняние — это еще один источник жизненных впечатлений, и посмотрим на душистые подарки с этой стороны. Путь рискованный, но куда более яркий и неожиданный. А чтобы не заблудиться в ароматных дебрях — вот вам гид «Фонтанки» по парфюмерным магазинам и отделам.



Что будем дарить?

Тенденций в современной парфюмерии — пруд пруди. Давайте не будем мучить нотки и строить пирамидки, а заодно подбирать духи брюнетам, блондинам или седым, папе, мужу или боссу. Взглянем на вещи шире.

1. Ароматы — путешествия и чужие традиции

«Популярным становится дарить путешествия. Отправиться на день, уикенд или неделю в незабываемое место, погулять одному или в компании. Акцент подарков в современном обществе как раз на совершении неожиданных поступков, на получение эмоций путем посещения новых стран и городов», — рассказала «Фонтанке» гифт-консультант Валерия Сукорская. Другие советы по подбору подарков читайте здесь.

Но охота к перемене мест или хотя бы к отдыху где-то вдали от дома сейчас входит в реестр чувств, запрещенных на территории земного шара. То есть хотеть-то можно, а вот куда-то выбраться — проблема. Так что если вы точно знаете, что одаряемый грезит иными странами и континентами, подберите ему аромат того места, куда он собрался. Или сделанный в традициях любимой страны.



При выборе такого подарка стоит учитывать, что тяжелые запахи традиционно ассоциируются с экзотическими южными странами, сандал обычно напоминает об Индии, густой аромат розы — о Турции, а лёгкий прозрачный запах цветущих садов и общий минимализм парфюмерной концепции — о Японии. И всегда уместны ароматы с запахом отпуска на море: свежесть, солоноватый бриз, цветы или нагретое солнцем дерево.

Кстати, если одариваемый грезит путешествиями по древним монастырям, не оставляйте без внимания духи с нотой ладана.

Обратите внимание на марки Dior, Acqua di Parma, Amouage, Le Labo, Memo, Armani Prive, Trussardi — у них есть отдельные ароматы и целые коллекции для путешественников и исследователей необычного.

2. Ароматы — настроения и впечатления

Сидим дома, никуда не выходим? Или привычный маршрут из дома на работу, с работы домой? И в том, и в другом случае очень не хватает чего-то необычного. Какого-то импульса, нового впечатления — или мелочи, способной изменить настроение.

freepic.diller — ru.freepik.com

Поделиться Поделиться







А запах — это очень важно принимать во внимание — мощный стимулятор памяти, фантазии и мыслительных процессов. Но для того, чтобы выбрать правильный аромат в этой области, надо подойти к делу с творчеством, нешаблонно, попробовать что-то новое самостоятельно.



Может быть, подберем запах свежевыпеченного хлеба? Бабушкиной теплицы с молодой помидорной рассадой? Отдыха в библиотеке или барбершопа?

Смотрите на марки Serge Lutens, Maison Martin Margiela, MiN New York, State of Mind — вот где ассоциации, впечатления и настроения ждут во флаконе, пока их откроют и вдохнут.

3. Новая гурманика

Слава богу, сахар и фрукты в парфюмерии понемногу сдают позиции. Рядом с ними появляются более интересные запахи еды и напитков. Нет, запах маминых котлет или борща все еще не стал трендом. Но можно поискать духи с запахом хороших сортов чая, кофе, пряностей или алкогольных напитков.

Самое время найти на ярлыках названия Molinard, Comme des Garcons, Sylvaine Delacourte, By Kilian, Chopard, Comptoir Sud Pacifique.

4. Чисто мужские развлечения

В наш век унисекса иногда очень хочется чего-то брутального и подчеркнуто мужского. Грубоватых, нерафинированных запахов, ароматов хобби, будь то верховая езда, возня с железками в гараже или посиделки в баре. И вообще: как посмотришь вокруг — так у каждого второго любимое занятие лес валить.

drobotdean — ru.freepik.com Поделиться Поделиться







Ароматы для настоящих мужиков (с) выбирайте у Gucci, by Kilian, Chopard, Les Liquides Imaginaires, Tom Ford, Penhaligon’s.

Все марки парфюмерии, указанные в тексте, можно купить во флагманских магазинах крупных сетей Петербурга.

Несколько слов о концентрации

Нет, мы не про сосредоточенность, а про количество душистых веществ в бутылочке. По этому признаку можно выделить одеколон, туалетную воду, парфюмерную воду и духи. Обычно — но не всегда! — мужчины обычно любят концентрацию послабее.

В области одеколонов парфюмерная индустрия не ограничивается «Сашей» или «Шипром». Легкие и ненавязчивые «водички» с малой концентрацией душистых веществ есть у многих марок. Посмотрите на стойки и корнеры Comme des Garcons, Atelier Cologne и Mugler. Кое-что полезное можно найти и среди серии Aqua Allegoria от Guerlain.

А для тех, кому и одеколон — сильнодействующее средство, можно предложить разумный компромисс между духами и их полным отсутствием: совсем слабая концентрация душистых веществ в мисте (дымке или спрее для тела). Подойдет и уходовая косметика с приятным запахом: гели для душа, парфюмированные дезодоранты, кремы.



При всем богатстве выбора… а как тут выбирать?

Представьте, что вы оказались в том месте, где собраны все духи марки по выбранному вами направлении. Флаконы, флаконы, флаконы… Как тут выбрать?

1. Пробуйте, пробуйте, пробуйте! Конечно, если вам удастся уговорить одариваемого выбирать с вами, то пробовать надо на нем. Но даже если приходится делать сюрприз, то ни в коем случае нельзя слепо доверять консультантам (мне тоже не надо) — восприятие запахов индивидуально. В этом, кстати, основной элемент риска при выборе парфюмерии в подарок.

То, что посоветовал консультант, попробуйте на блоттере (небольшая полоска бумаги). Подпишите каждый — даже признанные знатоки парфюмерии так делают. Выйдите из магазина на свежий воздух и немного подождите — наверняка восприятие изменится. Помните, что композиция духов изменчива во времени, а на коже запах (или его восприятие) может стать немножко другим.

Зависит аромат и от окружающей действительности: некоторые лучше всего раскрываются летом, а другие — в мороз. Какой-то парфюм лучше всего в дождь, а есть те, кому больше по нраву сухость.

