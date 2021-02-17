«На их груди горит огонек включённой видеокамеры». Тюремщики записывают свои контакты с Навальным

Российский оппозиционер Алексей Навальный рассказал, что его общение с сотрудниками «Матросской тишины» фиксируется на видео. Камера не выключается, даже когда приходит адвокат.
«Ко мне заходят люди в униформе, они говорят только несколько шаблонных фраз, на их груди горит огонек включённой видеокамеры», — написал Алексей Навальный 17 февраля в своем космическом Instagram-послании.
Адвокат политического деятеля Ольга Михайлова в разговоре с «Фонтанкой» подтвердила, что «всегда около него сотрудники с включенными видеорегистраторами, и даже в суде <...> и в следственном изоляторе». Она подчеркнула, что камеры во ФСИН стали использовать «уже достаточно давно», однако вся ситуация вокруг Навального якобы «особая» и «беспрецедентная». «С момента, как самолет с ним приземлился в Москве, у нас не было возможности конфиденциально общаться», — сказала Михайлова.
Ранее члены Общественной наблюдательной комиссии посетили оппозиционера в СИЗО №1 («Матросская тишина») и рассказали об условиях содержаниях. Он находится один в трехместной камере, где у него есть холодильник, чайник, телевизор и горячая вода. Сам Навальный своими историями из изолятора делится на судебных заседаниях. Так, во время рассмотрения дела о клевете он спрашивал у судьи, что ему делать с огурцами и тремя килограммами соли.
Основатель Фонда борьбы с коррупцией (признан иноагентом в РФ) Алексей Навальный был задержан 17 января в Шереметьево — сразу по прилете из Германии, где несколько месяцев лечился в клинике Charite. 2 февраля суд заменил на реальный его условный срок по делу «Ив Роше». Навальный должен провести в колонии 2 года и 8 месяцев. В «Матросской тишине» Навальный ожидает апелляции на это решение суда. Кроме того, Бабушкинским судом Москвы рассматривается уголовное дело о клевете, где потерпевшим проходит ветеран ВОВ Игнат Артеменко. 17 февраля Европейский суд по правам человека потребовал освободить Алексея Навального. Российский Минюст ответил, что это невозможно.