«На их груди горит огонек включённой видеокамеры». Тюремщики записывают свои контакты с Навальным

Российский оппозиционер Алексей Навальный рассказал, что его общение с сотрудниками «Матросской тишины» фиксируется на видео. Камера не выключается, даже когда приходит адвокат.



«Ко мне заходят люди в униформе, они говорят только несколько шаблонных фраз, на их груди горит огонек включённой видеокамеры», — написал Алексей Навальный 17 февраля в своем космическом Instagram-послании.



Адвокат политического деятеля Ольга Михайлова в разговоре с «Фонтанкой» подтвердила, что «всегда около него сотрудники с включенными видеорегистраторами, и даже в суде <...> и в следственном изоляторе». Она подчеркнула, что камеры во ФСИН стали использовать «уже достаточно давно», однако вся ситуация вокруг Навального якобы «особая» и «беспрецедентная». «С момента, как самолет с ним приземлился в Москве, у нас не было возможности конфиденциально общаться», — сказала Михайлова.

