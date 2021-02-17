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«Заведомо неисполнимо». Глава Минюста РФ назвал требование ЕСПЧ освободить Навального вмешательством в судебную систему суверенного государства

Требование Европейского суда по правам человека освободить из-под стражи Алексея Навального беспрецедентно и неисполнимо. Об этом заявил 17 февраля министр юстиции России Константин Чуйченко.

«Полученное сегодня из ЕСПЧ требование об освобождении Навального беспрецедентно по нескольким причинам. Во-первых, это явное и грубое вмешательство в деятельность судебной власти суверенного государства. Во-вторых, это требование является необоснованным и неправомерным, поскольку не содержит указания ни на один факт, ни на одну норму права, которые позволили бы суду вынести такое решение», — приводит слова Чуйченко ТАСС.

Глава Минюста добавил, что требование «заведомо неисполнимо»: он не видит правовых оснований «для освобождения данного лица из-под стражи».

Дело «Ив Роше», по которому оппозиционеру заменили условный срок реальным, уже рассматривалось в ЕСПЧ в 2017-м — приговор Навальному суд в Страсбурге признал «несправедливым».

Это не первый раз, когда ЕСПЧ встает на сторону Навального. В ноябре 2020 года он признал, что применение силы во время задержания Алексея Навального на акции протеста на Болотной площади в 2012 году «унижало человеческое достоинство», и назначил компенсацию в 8,5 тыс. евро. В 2019 году домашний арест оппозиционера в 2014-м был назван политически мотивированным, а до этого большая палата суда увидела нарушения в преследовании Навального и его задержаниях с 2012-го по 2014 год.

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Комментарии (42)

260642921
В устах нынешней правящей группировки слово "суверенный" стало синонимом слова "произвол".
OldObyvatel
Не для того Навального брали в заложники. Вы санкции с воров путинских снимите, вот тогда и поговорим.
baddancer
⚡Редакция "Спортлото" потребовала не отправлять к ней за консультациями любителей решений ЕСПЧ.
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