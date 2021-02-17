«Заведомо неисполнимо». Глава Минюста РФ назвал требование ЕСПЧ освободить Навального вмешательством в судебную систему суверенного государства

Требование Европейского суда по правам человека освободить из-под стражи Алексея Навального беспрецедентно и неисполнимо. Об этом заявил 17 февраля министр юстиции России Константин Чуйченко.
«Полученное сегодня из ЕСПЧ требование об освобождении Навального беспрецедентно по нескольким причинам. Во-первых, это явное и грубое вмешательство в деятельность судебной власти суверенного государства. Во-вторых, это требование является необоснованным и неправомерным, поскольку не содержит указания ни на один факт, ни на одну норму права, которые позволили бы суду вынести такое решение», — приводит слова Чуйченко ТАСС.
Глава Минюста добавил, что требование «заведомо неисполнимо»: он не видит правовых оснований «для освобождения данного лица из-под стражи».
Дело «Ив Роше», по которому оппозиционеру заменили условный срок реальным, уже рассматривалось в ЕСПЧ в 2017-м — приговор Навальному суд в Страсбурге признал «несправедливым».