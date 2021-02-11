Минюст РФ не стал оспаривать требование ЕСПЧ о выплате компенсации Навальному за задержание на Болотной

Министерство Юстиции России не стало обжаловать решение Европейского суда по правам человека по делу «Навальный и Гунько против России» по поводу задержания Алексея Навального на акции протеста на Болотной площади в 2012 году. Об этом 11 февраля сообщает «Интерфакс», ссылаясь на ответ Минюста.

Ведомство поясняет это тем, что «ЕСПЧ отказался рассматривать утверждения заявителей о нарушении властями РФ статьи 18 Конвенции о защите прав человека и основных свобод (пределы использования ограничений в отношении прав)». Свою позицию об отсутствии «политической мотивированности» при задержании власти РФ до суда донесли. Выводы ЕСПЧ основаны на устоявшейся судебной практике, отметили в Минюсте.