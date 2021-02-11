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Минюст РФ не стал оспаривать требование ЕСПЧ о выплате компенсации Навальному за задержание на Болотной

Министерство Юстиции России не стало обжаловать решение Европейского суда по правам человека по делу «Навальный и Гунько против России» по поводу задержания Алексея Навального на акции протеста на Болотной площади в 2012 году. Об этом 11 февраля сообщает «Интерфакс», ссылаясь на ответ Минюста.

Ведомство поясняет это тем, что «ЕСПЧ отказался рассматривать утверждения заявителей о нарушении властями РФ статьи 18 Конвенции о защите прав человека и основных свобод (пределы использования ограничений в отношении прав)». Свою позицию об отсутствии «политической мотивированности» при задержании власти РФ до суда донесли. Выводы ЕСПЧ основаны на устоявшейся судебной практике, отметили в Минюсте.

Европейский суд по правам человека в связи с задержанием Алексея Навального на митинге на Болотной площади в 2012 году постановил 10 ноября 2020 года, что «применение силы унижало человеческое достоинство», и обязал Россию выплатить оппозиционеру 8,5 тысяч евро компенсации (около 760 тысяч рублей по текущему курсу).

Это не первый раз, когда ЕСПЧ встает на сторону Навального. Так, в прошлом году домашний арест оппозиционера в 2014-м был назван политически мотивированным, а до этого большая палата суда увидела нарушения в преследовании Навального и его задержаниях с 2012-го по 2014-й год.

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Комментарии (10)

Kbcbwsy
Ну как а смысл оспаривать? Евро упадут ему на счёт и тут же спишутся в счёт погашения 88 Лямов, которые он должен по решению суда Пригожина, да и все дела...
Владислав М
Получается власть признала собственный произвол?
260695231
В современном российском государстве с его «вертикалью власти» права граждан может защитить только нероссийский суд по правам человека.
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