Фото: Снимок с видео/Пресс-служба Бабушкинского суда/ТАСС Поделиться Поделиться







Пост Навального в социальных сетях о «голубчиках» и «холуях» уместился в шесть томов уголовного дела. Инициировали производство патриотически настроенные граждане, не знакомые лично с потерпевшим полковником в отставке Игнатом Артеменко. На многочасовых заседаниях неоднократно звучало «торговать дедом» (почти песня Моргенштерна). «Вы будете гореть в аду», — угрожал оппозиционер. Приговор политику огласят 20 февраля, и вероятно, и он не станет последним.

Третье заседание в Бабушкинском суде Москвы по делу о клевете в отношении ветерана Игната Артеменко отметилось скоропостижностью. Прения сторон 16 февраля уложились в два часа.

Процесс возобновился с намёков на новое уголовное дело. Реплики Навального в сторону судьи и прокурора собраны в «материалы», которые гособвинитель Екатерина Фролова попросила передать в Следственный комитет. Оппозиционер назвал все свои слова «комплиментами». «Мои оскорбления? Мне кажется, я был самым милым подсудимым», — заключил он. На прениях прокурор Фролова продолжила взятую ранее патриотическую линию. Своё выступление она начала с цитаты преамбулы к Конституции, потому что эти строчки «говорят о нашей государственности», а «Навальный совершил клевету». В ролике RT ветеран Артеменко произнес фразу о «памяти предков» из преамбулы главного документа страны. В ответ в посте Навального пенсионер вместе со всеми героями ролика был назван «голубчиком», «холуем» и «предателем». «На что же надеялся подсудимый? На то, что никто не будет с ним связываться. На то, что мы позабыли своих предков. Но мы не забыли. Мы чтим память наших предков, — отметила Фролова и после долгой паузы добавила: — Спасибо вам, Игнат Сергеевич».

Прокурор напомнила, что после твита Навального у ветерана ухудшилось самочувствие, а политик не захотел извиниться. Сам 94-летний Артеменко смог принять участие только в первом заседании. Общение с ним происходило по видеосвязи.

В своей квартире пенсионер находился с сиделкой и другой семьёй. Общался он в маске. «Вы издеваетесь над 95-летним человеком, который вообще не понимает, что его используют. Просто издеваетесь. <…> Если он сейчас через какое-то время схватится за сердце, вы в этом будете виноваты», — возмущался Навальный. Потерпевшему в итоге и правда вызвали скорую, от дальнейшего участия в процессе он отказался. Показания ветерана зачитывал прокурор. Навальный обратил внимание на их литературный стиль и заявил, что куски просто скопированы из биографии Артеменко.

На защиту ветерана в социальных сетях поднялась «Единая Россия», фронтовика также неожиданно поддержал и губернатор Петербурга Александр Беглов.



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Обвинение сначала путалось в этом вопросе, но в ходе процесса выяснилось, что заявления против Навального в СК подали пенсионер Алексей Лукин, петербуржцы Владимир Акимов и Илья Ремесло. Последний работает юристом, активно выступает с провластной позицией в социальных сетях и утверждает, что именно его сообщение инициировало проверку и последующее уголовное дело. Никто из защитников с ветераном лично не знаком. Свои действия они объяснили патриотическими позывами и гражданской позицией. При этом на защиту других участников ролика, таких, как дизайнер Артемий Лебедев или актер Иван Охлобыстин, никто не торопится.



В прениях прокурор отметила, что обвинение квалифицировано правильно, и ввела понятие «киберклевета», за которую, по словам Фроловой, серьёзное наказание есть в США и во Франции. Гособвинитель пришла к выводу о том, что клевета на ветерана — часть кампании по дискредитации победы в Великой Отечественной войне.

— Обвинение просит... — начала прокурор.

— Расстрелять? — пошутил Навальный.

Прокурор запросил для Навального наказание в виде штрафа в 950 тысяч рублей и 3,5 года колонии по совокупности приговоров, так как «преступление совершено» во время испытательного срока с непогашенной судимостью по делу «Ив Роше».

Навальный серьёзным репликам со стороны обвинения отвечал с долей иронии и издевки. Дело о клевете он посчитал сфабрикованным и вспомнил, как на прошлом заседании прокурор принесла заявление Артеменко. Подлинность бумаги у политика вызвала сомнения, и по этому случаю он рассказал анекдот:

«Человек засовывает руку в карман, там презерватив. Думает — интересно... Достает, а это пакетик чая. Он: оказывается, я ещё более скучный человек, чем думал о себе.



Наш прокурор не скучный человек, она каждый раз засовывает руку в карман и достает что-то новое»,— отметил политик.

Политик упомянул внука ветерана Игоря Колесникова, которого допрашивали на прошлом заседании в качестве свидетеля. «Вы торговец своим дедом!» — обвинял его Навальный. Политик заявлял, что семья Колесникова имеет низкий официальный доход, тем не менее позволяет себе покатушки в центре Москвы на «Кадиллаке». Также на ветерана записана компания по ремонту смартфонов.

«Я же здесь внука этого недобитого торговца дедом не зря спрашивал про доходы. Не потому, что я его хочу уличить в том, что он не платит налоги, — я вам показывал и доказывал, что это семейство торгует дедом постоянно. У человека доход три тысячи рублей в месяц, у жены — 1 900 в месяц, а он покупает себе кабриолет и «Мерседес». У меня доходы больше, и я себе таких машин позволить не могу», — сказал Навальный. Колесников утверждает, что семья не получала деньги за съёмки в ролике телеканала RT.

Судья перенесла заседание на 20 февраля, но на этот день и так назначена апелляция по замене условного срока на реальный по делу «Ив Роше». Защита политика возражала, судья просто покинула зал.



«В 10 утра должно начаться судебное заседание в Мосгорсуде по нашей жалобе на замену условного срока на реальный, а при этом на 14 часов в этот же день суд сегодня перенес последнее слово Алексея — по непонятным причинам, он был готов сегодня выступить, тем не менее суд объявил перерыв до 14 часов также 20 февраля. Соответственно, выступит с последним словом, и суд удалится на приговор. Каким образом он разорвется на два судебных заседания, совершенно непонятно, и как Алексея будут доставлять, тоже неясно», — прокомментировала сторона защиты.

Дело о клевете возбудили в отношении оппозиционного политика в июне прошлого года после его комментария об участниках ролика о голосовании по поправкам к Конституции.

Елена Ваганова, «Фонтанка.ру»