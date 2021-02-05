ОНК Москвы: У Навального нет жалоб на содержание в СИЗО. Соседей тоже нет

У Алексея Навального нет жалоб на условия содержания в СИЗО «Матросская тишина». Об этом 5 февраля ТАСС сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников.



«Навальный заявил, что у него все в порядке, жалоб на условия содержания он не имеет», — подчеркнул Мельников. Он добавил, что на момент визита наблюдателей Навальный был в камере один, без соседей.

