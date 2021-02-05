FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-13°C/Завтра: -13
75.11р89.89р
Что запрещено до конца февраляПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
12
Печать

ОНК Москвы: У Навального нет жалоб на содержание в СИЗО. Соседей тоже нет

У Алексея Навального нет жалоб на условия содержания в СИЗО «Матросская тишина». Об этом 5 февраля ТАСС сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников.

«Навальный заявил, что у него все в порядке, жалоб на условия содержания он не имеет», — подчеркнул Мельников. Он добавил, что на момент визита наблюдателей Навальный был в камере один, без соседей.

2 февраля Навальному заменили условный срок по «делу «Ив Роше» на 3,5 года колонии. С учетом домашнего ареста срок лишения свободы сократился до 2 лет и 8 месяцев. 5 февраля началось рассмотрение дела о клевете в отношении оппозиционера. Оно было возбуждено в отношении Навального в июне прошлого года. 93-летний ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко оскорбился после комментария Навального в Youtube об участии пенсионера в ролике о голосовании по поправкам к Конституции.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (12)

264901811
Ну а чему жаловаться? Не сдохнуть от какой нить очередной чекистской отравы- и то хорошо.
Вера Симакова
У Навального нет претензий к условиям содержания в тюрьме, а у его соратников, задержанных на несанкционированных митингах много было претензий, то подушку жесткую. дали, то белье постельное несвежее, толчок в камере, кофе вовремя не дали и прочее.
Mikle776
так и думал )))
одни и те же неравнодушные к Навальному лица )))
от любви до ненависти один шаг
и от ненависти к любви тоже )))
он вам уже как родной,.. как только в заголовке его фамилия, так сразу у вас пульс повышается и хочется что-то написать в его адрес )
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний