Создатель «Пятёрочки» прокомментировал суть уголовного дела о вымогательстве 20 млн долларов, возбужденного по жалобе его экс-партнера Горяинова

Петербургский предприниматель Андрей Рогачев в разговоре с «Фонтанкой» дал оценку уголовному делу, возбужденному Следственным комитетом РФ, в котором он рассматривается как возможный участник вымогательства долей в московском бизнесе.



Андрей Рогачев, известный как один из создателей сети магазинов «Пятерочка» и соучредитель строительной компании «ЛЭК», 16 февраля стал героем публикаций в российских СМИ о возбуждении уголовного дела по части третьей статьи 163 УК РФ («Вымогательство»). Оно началось с заявления предпринимателя Михаила Горяинова о возникших сложностях при разделе бизнеса, связанного с рядом торговых активов в Москве. СКР не комментировал суть этого дела, большинство комментариев были основаны на позиции, изложенной Горяиновым.