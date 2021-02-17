Один из самых снежных дней зимы чуть не дотянул до предыдущего «дня жестянщика» и обошелся без смертей

Прошедший вторник, 16 февраля, намел Петербургу не только снега и аномальных пробок, но и аварий, став уже вторым за месяц «днем жестянщика». До предыдущего он не дотянул всего 30 с небольшим ДТП.

Как сообщает 17 февраля пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, за минувшие сутки на петербургских дорогах произошло 531 ДТП. Пострадавшие были всего в 9 случаях: травмы получили 9 человек, все они взрослые. В Ленобласти зафиксировали 117 аварий, в том числе 4 с пострадавшими. В них получили травмы 5 человек, детей среди них не было. В обоих регионах обошлось без смертельных ДТП.

Предыдущий «день жестянщика» в Петербурге случился 3 февраля, и тоже благодаря снегопаду. Тогда в городе за день произошло 566 ДТП, в том числе 12 с пострадавшими. Травмы получили 13 взрослых и один ребенок, еще двое взрослых погибли.