Один из самых снежных дней зимы чуть не дотянул до предыдущего «дня жестянщика» и обошелся без смертей

Прошедший вторник, 16 февраля, намел Петербургу не только снега и аномальных пробок, но и аварий, став уже вторым за месяц «днем жестянщика». До предыдущего он не дотянул всего 30 с небольшим ДТП.
Как сообщает 17 февраля пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, за минувшие сутки на петербургских дорогах произошло 531 ДТП. Пострадавшие были всего в 9 случаях: травмы получили 9 человек, все они взрослые. В Ленобласти зафиксировали 117 аварий, в том числе 4 с пострадавшими. В них получили травмы 5 человек, детей среди них не было. В обоих регионах обошлось без смертельных ДТП.
Предыдущий «день жестянщика» в Петербурге случился 3 февраля, и тоже благодаря снегопаду. Тогда в городе за день произошло 566 ДТП, в том числе 12 с пострадавшими. Травмы получили 13 взрослых и один ребенок, еще двое взрослых погибли.
В пресс-службе оператора Западного скоростного диаметра ООО «Магистраль Северной столицы» отметили, что 16 февраля стал одним из самых снежных дней уходящей зимы. За ночь в Петербурге выпало более 6 см снега. Для уборки проезжей части ЗСД было выведено 40 снегопогрузчиков и комбинированных дорожных машин, более мелкая техника чистила пункты оплаты. Также магистраль убирали 50 специалистов ручного труда.
За сутки с ЗСД было вывезено более 2 тысяч кубометров снега. Общий пробег уборочной техники ЗСД составил порядка 24 тысяч километров.
В компании отмечают, что на таких многополосных магистралях, как ЗСД, снег убирают в том числе и колонной техники, идущей «внахлест» по всей ширине проезжей части, чтобы не допустить образования снежных валов между полосами. Поэтому водителей ради собственной же безопасности просят не пытаться встроиться в колонну: около каждого пункта оплаты основного хода ЗСД спецтехника освобождает проезжую часть и пропускает идущие позади машины.