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Макаров призвал не «шакалить по иностранным консульствам». Накануне депутаты встречались с главой МИД Финляндии

Председатель Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров 17 февраля на заседании призвал «не шакалить» по иностранным консульствам, передает корреспондент «Фонтанки» из Мариинского дворца. Этому выступлению предшествовала встреча оппозиционных депутатов с министром иностранных дел Финляндии.

«Хочу сказать про это хождение по иностранным, точнее, не надо шакалить по иностранным консульствам... Шакалить... Самое главное, речь идет о предательстве России, ее национальных интересах, против национальной безопасности, чего тут говорить! Про ЛГБТ — это ваше дело, обнимайтесь, целуйтесь с ними, сколько хотите... Так и до греха недалеко. Смотрите там, осторожнее», — сказал спикер с трибуны.

Представители «Единой России», парламентских партий не получили приглашения на эту встречу, прокомментировал на брифинге журналистам Макаров.

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто — открытый гей. Он 15 февраля встречался в Петербурге со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Кроме того, финский министр встретился с главами Петербурга и Ленобласти. Также в консульстве побывали и оппозиционные депутаты парламента города Борис Вишневский и Максим Резник.

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Комментарии (12)

BSB888
И смотреть в их сторону не сметь!!! И думать про иностранщину всякую поганую ЗАПРЕЩАЮ! Сейчас ментам запрещено заграницей разлагаться, надо у всех чиновников отобрать загранпаспорта-только Крым, только скрепы! И наступит благодать-резервация с дикими непугаными скрепущими мозгами. В прочем о чём это я? И сейчас всё очень не плохо, 50% граждан никогда не были заграницей. Меньше знают-крепче спят.
walker_5e4cd299a1c68
Когда вы говорите, Иван Васильевич, впечатление такое, что вы бредите.С
RemyMartin
Мы на страже, - говорят палачи.
Но когда же? - говорят палачи.
Поскорей бы! - говорят палачи. -
Встань, Отец, и вразуми, поучи!
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