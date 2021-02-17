Макаров призвал не «шакалить по иностранным консульствам». Накануне депутаты встречались с главой МИД Финляндии

Председатель Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров 17 февраля на заседании призвал «не шакалить» по иностранным консульствам, передает корреспондент «Фонтанки» из Мариинского дворца. Этому выступлению предшествовала встреча оппозиционных депутатов с министром иностранных дел Финляндии.



«Хочу сказать про это хождение по иностранным, точнее, не надо шакалить по иностранным консульствам... Шакалить... Самое главное, речь идет о предательстве России, ее национальных интересах, против национальной безопасности, чего тут говорить! Про ЛГБТ — это ваше дело, обнимайтесь, целуйтесь с ними, сколько хотите... Так и до греха недалеко. Смотрите там, осторожнее», — сказал спикер с трибуны.