Макаров призвал не «шакалить по иностранным консульствам». Накануне депутаты встречались с главой МИД Финляндии

Председатель Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров 17 февраля на заседании призвал «не шакалить» по иностранным консульствам, передает корреспондент «Фонтанки» из Мариинского дворца. Этому выступлению предшествовала встреча оппозиционных депутатов с министром иностранных дел Финляндии.
«Хочу сказать про это хождение по иностранным, точнее, не надо шакалить по иностранным консульствам... Шакалить... Самое главное, речь идет о предательстве России, ее национальных интересах, против национальной безопасности, чего тут говорить! Про ЛГБТ — это ваше дело, обнимайтесь, целуйтесь с ними, сколько хотите... Так и до греха недалеко. Смотрите там, осторожнее», — сказал спикер с трибуны.
Представители «Единой России», парламентских партий не получили приглашения на эту встречу, прокомментировал на брифинге журналистам Макаров.
Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто — открытый гей. Он 15 февраля встречался в Петербурге со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Кроме того, финский министр встретился с главами Петербурга и Ленобласти. Также в консульстве побывали и оппозиционные депутаты парламента города Борис Вишневский и Максим Резник.