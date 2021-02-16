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Петербуржцы «поползли» домой по 8-балльным пробкам, особенно грустно на набережных и площадях

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Вечерний час пик дороги Петербурга встретили загруженными на восемь баллов. Это хоть и меньше, чем было утром, но на один балл больше обычного вечера вторника, отмечают аналитики «Яндекс.Пробок».

По данным «Яндекс.Пробок», особенно плотные заторы собрались на Садовой улице, Литейном и Лиговском проспектах, Выборгской и Пироговской набережных, набережной Обводного канала в районе Боровой улицы. На удивление довольно свободно на Невском. Напряженная ситуация на улицах в районе площади Восстания, Светлановской площади, площади Мужества и площади Александра Невского, а также около метро «Черная речка».

Не обошлось и без пробок на КАД. Плотно на внешнем кольце в районе Пискаревского проспекта и на юго-востоке кольцевой, особенно между Софийской улицей и вантовым мостом. Четырехкилометровая пробка в половине шестого часа вечера также собралась на Пискаревском проспекте и улице Руставели, затор тянулся от проспекта Металлистов до проспекта Науки.

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