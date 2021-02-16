Вечерний час пик дороги Петербурга встретили загруженными на восемь баллов. Это хоть и меньше, чем было утром, но на один балл больше обычного вечера вторника, отмечают аналитики «Яндекс.Пробок».

По данным «Яндекс.Пробок», особенно плотные заторы собрались на Садовой улице, Литейном и Лиговском проспектах, Выборгской и Пироговской набережных, набережной Обводного канала в районе Боровой улицы. На удивление довольно свободно на Невском. Напряженная ситуация на улицах в районе площади Восстания, Светлановской площади, площади Мужества и площади Александра Невского, а также около метро «Черная речка».