Каждая третья компания в России сохранила для сотрудников «удалёнку»

Удалённый режим работы для сотрудников в настоящий момент сохраняется в каждой третьей компании в России. Об этом свидетельствуют данные ежемесячного мониторинга Центра стратегических разработок «Бизнес-климат России».



Согласно исследованию ЦСР, не переходили на дистанционный формат работы 67 % компаний и предприятий в РФ, при этом в 33 % сотрудники работают на «удалёнке». В то же время 10 % российских компаний с удалённым режимом работы перешли на него на постоянной основе.



В исследовании ЦСР приняли участие более 6 тысяч компаний РФ.

