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Каждая третья компания в России сохранила для сотрудников «удалёнку»

Удалённый режим работы для сотрудников в настоящий момент сохраняется в каждой третьей компании в России. Об этом свидетельствуют данные ежемесячного мониторинга Центра стратегических разработок «Бизнес-климат России».

Согласно исследованию ЦСР, не переходили на дистанционный формат работы 67 % компаний и предприятий в РФ, при этом в 33 % сотрудники работают на «удалёнке». В то же время 10 % российских компаний с удалённым режимом работы перешли на него на постоянной основе.

В исследовании ЦСР приняли участие более 6 тысяч компаний РФ.

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Комментарии (2)

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Мой номер кaрты: 5336 6901 6070 9624

Заранее большое человеческое спaсибо........................
265046383
вполне себе удобный формат работы - двери офиса закрыта, на дверях табличка с телефоном, люди дома отдыхают, всех клиентов принимаем теперь строго по записи, чтобы не нарваться на какой-нить штраф после получения пресловутого QR-кода. Да, клиентам это нифига не удобно, но по всем жалобам - в Смольный пусть идут или к Президенту. Это они отвечают за эту ахинею. Прошлый год так провели, и этот год так проведём и возможно ещё следующий. Здоровье сотрудников будет поважнее какого-то там липового PR. Скидываться каждый раз на похороны из-за очередного подхватившего заразу и писать кучу пояснений в разные инстанции (МинТруд, Роспотребнадзор, ментам) или работать хоть как-то - каждый решает по своему. Наши двери с прошлого года закрыты, и откроются видно не скоро. Да, расходов больше, чем доходов, но Верховный Суд в одном постановлении пояснил, что предприниматели могут работать и с убытками. Так что пусть теперь ФНС скрипит зубами, что налогов с гулькин нос. Так по всей стране. Пандемия-2021
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