На юго-западе кольцевой автодороги Петербурга к вечеру 11 февраля водители застряли в многокилометровых пробках в обе стороны. Не успел рассосаться затор на внешнем кольце, возникший из-за столкновения трех машин, как еще одна авария застопорила внутреннее кольцо.



Авария на внутреннем кольце КАД произошла между вантовым мостом и съездом на Софийскую улицу, сообщает очевидец в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». По его словам, среднюю полосу там заняли столкнувшиеся УАЗ и Toyota, а левую — LADA Largus и каршеринговый Renault.