На юго-западе кольцевой автодороги Петербурга к вечеру 11 февраля водители застряли в многокилометровых пробках в обе стороны. Не успел рассосаться затор на внешнем кольце, возникший из-за столкновения трех машин, как еще одна авария застопорила внутреннее кольцо.
Авария на внутреннем кольце КАД произошла между вантовым мостом и съездом на Софийскую улицу, сообщает очевидец в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». По его словам, среднюю полосу там заняли столкнувшиеся УАЗ и Toyota, а левую — LADA Largus и каршеринговый Renault.
Как уточнили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», на 59-м км внутреннего кольца КАД на расстоянии 100 метров друг от друга произошло две аварии, каждая с участием трех легковых машин (обновлено в 17:27). Пострадавших в ДТП нет. Разбитые машины занимают первую, третью и четвертую полосы, из-за чего на участке образовался затор протяженностью около 5 километров.
На внутреннем кольце тоже большая пробка. В третьем часу дня там столкнулись три легковых автомобиля, и сейчас, по данным «Яндекс.Пробок», затор там тоже растянулся на 5 километров.