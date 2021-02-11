Авария с участием трех машин уже час затрудняет проезд по кольцевой автодороге Петербурга на юго-западе города. Пока участники ждут оформления ДТП, другим водителям приходится ползти в плотном заторе несколько километров.



Как сообщают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», авария произошла на внешнем кольце КАД на вантовом мосту. «Стоят в левом ряду. Судя по следам, «Поло» врезался в отбойник, и потом его развернуло», — пишет очевидец. У легкового автомобиля сильно повреждена передняя часть.