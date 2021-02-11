Авария с участием трех машин уже час затрудняет проезд по кольцевой автодороге Петербурга на юго-западе города. Пока участники ждут оформления ДТП, другим водителям приходится ползти в плотном заторе несколько километров.
Как сообщают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», авария произошла на внешнем кольце КАД на вантовом мосту. «Стоят в левом ряду. Судя по следам, «Поло» врезался в отбойник, и потом его развернуло», — пишет очевидец. У легкового автомобиля сильно повреждена передняя часть.
В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» «Фонтанке» рассказали, что около 14:50 на 57-м километре внешнего кольца КАД столкнулись три легковых автомобиля. Люди в ДТП не пострадали, повреждения получили только машины. Сейчас участники аварии ждут ГИБДД, занимая третью и четвертую полосы. В результате на участке образовался затор.
По данным «Яндекс.Пробок», затор на внешнем кольце тянется от Софийской улицы, его длина на данный момент составляет около 3,5 километра.