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На КАД водители «сообразили на троих» и собрали 3-километровую пробку перед вантовым мостом

Авария с участием трех машин уже час затрудняет проезд по кольцевой автодороге Петербурга на юго-западе города. Пока участники ждут оформления ДТП, другим водителям приходится ползти в плотном заторе несколько километров.

Как сообщают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», авария произошла на внешнем кольце КАД на вантовом мосту. «Стоят в левом ряду. Судя по следам, «Поло» врезался в отбойник, и потом его развернуло», — пишет очевидец. У легкового автомобиля сильно повреждена передняя часть.

В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» «Фонтанке» рассказали, что около 14:50 на 57-м километре внешнего кольца КАД столкнулись три легковых автомобиля. Люди в ДТП не пострадали, повреждения получили только машины. Сейчас участники аварии ждут ГИБДД, занимая третью и четвертую полосы. В результате на участке образовался затор.

По данным «Яндекс.Пробок», затор на внешнем кольце тянется от Софийской улицы, его длина на данный момент составляет около 3,5 километра.

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Комментарии (1)

Serg_I
Когда будет пресечение "опасного вождения" на КАД? Ведь из-за таких "спешунов", которые не соблюдают скоростной режим и дистанцию исходя из дорожных условий, остальные потом также теряют в пробках многие часы! А кому больше всех не повезло - ещё теряют несколько суток на ДТП и устранение всех его последствий! Хорошо хоть, что современные машины теперь жизнь сберегают!
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