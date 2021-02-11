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Генпрокуратура, МВД и СК предупредили о последствиях дворовых «вечеринок с фонариками»

Ряд силовых ведомств 11 февраля одновременно предупредили о последствиях участия в несанкционированных акциях, информация о которых распространяется в последние дни по Сети. Речь идёт о той самой акции с фонариками, суть которой состоит в том, чтобы вечером выйти во двор и включить на смартфоне вспышку, а затем немного постоять.

МВД России напомнило, что в регионах всё ещё действуют коронавирусные ограничения. Кроме того, массово собираться нельзя у зданий органов государственной власти и экстренных оперативных служб. Нарушителям грозят административной и уголовной ответственностью.

«Ведомство информирует, что по фактам преступлений, совершенных при проведении несанкционированных акций в январе —феврале текущего года, возбуждено 90 уголовных дел», — подсчитали в МВД.

В министерстве добавили, что готовы обеспечить правопорядок и не допустить дестабилизации обстановки в городах.

«Полиция призывает граждан отказаться от участия в несанкционированных акциях. Во избежание конфликтов рекомендует руководствоваться здравым смыслом и воздержаться от посещения мест проведения несогласованных публичных мероприятий, заранее планировать маршруты своих передвижений», — предупредили в МВД.

Генпрокуратура напомнила об ответственности за призывы к участию в акциях. Ослушавшимся грозит административная статья о нарушении правил проведения митинга. Санкции — от штрафа до ареста.

Для интернет-компаний и владельцев сайтов предусмотрена другая статья КоАП о неудалении информации с призывами. А вот за предложение устроить дестрой грозит уголовная статья о массовых беспорядках.

Следственный комитет напомнил родителям об ответственности за своих детей, оказавшихся на акциях.

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Комментарии (13)

Antipode
Полезный шаг. Теперь всех, которые поддерживают власть и колеблющихся будут все больше воспринимать как неадекватных. Постепенно даже старшее поколение любителей тв и боящееся перемен поймут что это дорога в никуда для них и их детей и внуков. Такие подходы все больше вызывают раскол в обществе. Это самоубийственная политика для властей.
yuriyp
А если мы не хотим жить во тьме?...
Var
Показательное видео из Хабаровска ходит по сетям, где полицейский предлагает разойтись двум мужчинам, посчитав это митингом. Запрет фонариков вполне в тему
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