Генпрокуратура, МВД и СК предупредили о последствиях дворовых «вечеринок с фонариками»

МВД России напомнило, что в регионах всё ещё действуют коронавирусные ограничения. Кроме того, массово собираться нельзя у зданий органов государственной власти и экстренных оперативных служб. Нарушителям грозят административной и уголовной ответственностью.

Ряд силовых ведомств 11 февраля одновременно предупредили о последствиях участия в несанкционированных акциях, информация о которых распространяется в последние дни по Сети. Речь идёт о той самой акции с фонариками, суть которой состоит в том, чтобы вечером выйти во двор и включить на смартфоне вспышку, а затем немного постоять.

«Ведомство информирует, что по фактам преступлений, совершенных при проведении несанкционированных акций в январе —феврале текущего года, возбуждено 90 уголовных дел», — подсчитали в МВД.



В министерстве добавили, что готовы обеспечить правопорядок и не допустить дестабилизации обстановки в городах.



«Полиция призывает граждан отказаться от участия в несанкционированных акциях. Во избежание конфликтов рекомендует руководствоваться здравым смыслом и воздержаться от посещения мест проведения несогласованных публичных мероприятий, заранее планировать маршруты своих передвижений», — предупредили в МВД.



Генпрокуратура напомнила об ответственности за призывы к участию в акциях. Ослушавшимся грозит административная статья о нарушении правил проведения митинга. Санкции — от штрафа до ареста.



Для интернет-компаний и владельцев сайтов предусмотрена другая статья КоАП о неудалении информации с призывами. А вот за предложение устроить дестрой грозит уголовная статья о массовых беспорядках.



Следственный комитет напомнил родителям об ответственности за своих детей, оказавшихся на акциях.

