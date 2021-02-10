Петербуржцам объяснили, как супермаркет на Богатырском превратился в «горячий бассейн»

Причину нештатной ситуации в супермаркете в Приморском районе Петербурга назвали в компании, управляющей сетью «Пятёрочка». Ответ на запрос «Фонтанки» поступил от пресс-службы X5 Retail Group после полудня 10 февраля.



«По данному адресу произошла поломка системы подачи воды к тепловой завесе на входе в магазин. В настоящий момент ведутся ремонтные работы. Пострадавших среди покупателей или сотрудников магазина нет», — говорится в сообщении представителя компании.

