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Петербуржцам объяснили, как супермаркет на Богатырском превратился в «горячий бассейн»

Причину нештатной ситуации в супермаркете в Приморском районе Петербурга назвали в компании, управляющей сетью «Пятёрочка». Ответ на запрос «Фонтанки» поступил от пресс-службы X5 Retail Group после полудня 10 февраля.

«По данному адресу произошла поломка системы подачи воды к тепловой завесе на входе в магазин. В настоящий момент ведутся ремонтные работы. Пострадавших среди покупателей или сотрудников магазина нет», — говорится в сообщении представителя компании.

Ранее о «горячем бассейне» в супермаркете «Пятёрочка» в доме № 63 на Богатырском проспекте рассказали читатели «Фонтанки». По их словам, торговый зал оказался залит водой в считаные минуты. Посетителей и персонал пришлось эвакуировать на улицу.

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Комментарии (2)

Riptide
И никто даже яйца не обварил?
MIGEL
Уже давно обхожу стороной магазины этой сети.Грязь,хамство персонала,просроченные товары и,как оказалось,есть опасность жизни и здоровью.
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