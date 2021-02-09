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Петербургские медики остались без коронавирусных доплат, пока в Смольном меняют ответственного

Петербургские медики не дождались губернаторских стимулирующих доплат за коронавирус за декабрь. Им перечислили федеральные выплаты через ФСС, а на городские, как заявили некоторым в бухгалтерии больниц, денег пока нет. В комитете по здравоохранению уточнили, что все будет позже. Но спрашивать надо будет уже не с них.

«Действительно, Покровская больница и еще ряд коронавирусных стационаров остаток выплат не получили. Они были сделаны медработникам на 20 декабря. Остаток будет выплачен до конца февраля», — заявили 9 февраля «Фонтанке» в комздраве, не уточнив причину задержки.

Но добавили, что сворачивать городские доплаты с января не планируется — они будут пролонгированы новыми постановлениями. Но сменится ответственный — идти они будут не через комздрав, а через комитет по соцполитике. Сейчас он готовит новый проект постановления.

Как писала «Фонтанка», в декабре петербургские медики впервые получили ковидные доплаты, рассчитанные посменно, и не все остались довольны. Это ещё не «тариф минутка» и канитель, которые весной критиковал президент Владимир Путин, но многие увидели лишь треть от прежней прибавки, а часть врачей и вовсе осталась без неё.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

Агроном аэродрома
Какие медики? Главный сказал - ныне учОные в тренде!
Piter Russo
Сплошные комитетчики. И отвестенных нет.
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