Петербургские медики остались без коронавирусных доплат, пока в Смольном меняют ответственного

Петербургские медики не дождались губернаторских стимулирующих доплат за коронавирус за декабрь. Им перечислили федеральные выплаты через ФСС, а на городские, как заявили некоторым в бухгалтерии больниц, денег пока нет. В комитете по здравоохранению уточнили, что все будет позже. Но спрашивать надо будет уже не с них.



«Действительно, Покровская больница и еще ряд коронавирусных стационаров остаток выплат не получили. Они были сделаны медработникам на 20 декабря. Остаток будет выплачен до конца февраля», — заявили 9 февраля «Фонтанке» в комздраве, не уточнив причину задержки.

