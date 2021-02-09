Авария перегородила одну из улиц в Московском районе Петербурга днём 9 февраля. Проезд превратился в «бутылочное горлышко» с одной свободной полосой.
Как сообщает участница группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Екатерина, у дома 75 по Кубинской улице авария перекрыла три полосы. Подробности ДТП пока неизвестны, но судя по фото, не обошлось без большегруза. Объехать участников ДТП можно только по встречке, причём и там для проезда остался лишь один ряд.
В результате на Кубинской скопилась пробка от Ленинского проспекта. По данным «Яндекс.Пробок», в направлении из центра улица оказалась загружена на 9 баллов, и это на 5 баллов больше, чем тут обычно бывает в районе часа дня.