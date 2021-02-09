FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-12°C/Завтра: -17
74.26р89.40р
Что запрещено до конца февраляПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
7
Печать

На Кубинской — транспортный коллапс из-за ДТП. Пробка из центра потянула на 9 баллов

Авария перегородила одну из улиц в Московском районе Петербурга днём 9 февраля. Проезд превратился в «бутылочное горлышко» с одной свободной полосой.

Как сообщает участница группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Екатерина, у дома 75 по Кубинской улице авария перекрыла три полосы. Подробности ДТП пока неизвестны, но судя по фото, не обошлось без большегруза. Объехать участников ДТП можно только по встречке, причём и там для проезда остался лишь один ряд.

ПоделитьсяПоделиться

В результате на Кубинской скопилась пробка от Ленинского проспекта. По данным «Яндекс.Пробок», в направлении из центра улица оказалась загружена на 9 баллов, и это на 5 баллов больше, чем тут обычно бывает в районе часа дня.

ПоделитьсяПоделиться
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (7)

Serg_I
Данное ДТП лишний раз показывает, что сеть городских дорог перегружена, и любая заминка на одной улице сразу вырастает в проблему целого района!
hal9000
Да потомучто там тупой поворот..там склады ..фуры постоянно там поворачивают всякие грузовики бешенные..и там многие несутся..короч вердикт..либо склады убирать нафиг оттуда..либо расширять дорогу..либо подъезд грузовиков и проч к складам сделать с другой стороны..они там стоят на кпп пока охранник там встанет пукнет очки наденет еще раз пукнет..найдет ручку..чтоб расписаться тут же ее потеряет позвонит старшему..так там все и стоят
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний